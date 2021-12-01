海外網購等12月新制上路 加碼券還可領

12月又有多項新制上路，保險部分包含兒童身故保險須給付喪葬費（61.5萬元）、雇主引進移工須全面投保防疫險等，另如春節檢疫專案12/14上路、海外網購將採「預先委任」制等，幾項重要措施的內容本篇文一次掌握！

兒童身故保單須給付喪葬費

虎豹潭溺水意外再度讓兒童保險的身故給付爭議浮上檯面，保險局下令全面清查兒童意外險、旅平險保單，只要是條款規定15歲以下身故只退還保費者，將全面下架。

未來傷害險與旅平險承保15歲以下兒童，身故應給付喪葬費用（61.5萬元）；另外，未滿15歲的被保險人身故保障（包含壽險、傷害險）若合計超過61.5萬元，保險公司必須向要保人說明超額部分只能退還保費，或是建議不必再多投保，並應請保戶簽確認書表示已知悉。

移工防疫保單

金管會配合移工專案引進，促請保險業者開發相關醫療保險商品，目前已有富邦產險、國泰世紀產險、兆豐產險、和泰產險、泰安產險、新光產險等6家保險公司核准銷售移工防疫保單。

人數未滿5人時，雇主可投保「移工嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用健康保險」，滿5人可選擇投保「移工特殊傳染性肺炎(COVID-19)住院醫療費用團體健康保險」。

保險期間為移工入境日起30日，保險給付額度為50萬元，保費約1,200元以下，移工於入境發生COVID-19確診收住醫療機構隔離治療時，所需醫療及用藥費用，將由保險公司直接理賠予醫療機構。

自12/1起入境的移工，雇主應於移工入境前至勞動部入出國移工機場關懷服務網站上傳載有移工（即被保險人身分）的購買保險證明文件，包括保單、保險理賠申請書、代理投保委任書及雇主切結書等，未投保及上傳投保證明文件者，將無法安排移工入境。

春節檢疫專案12/14上路

原規劃明年元旦起實施的「春節檢疫專案」將提前半個月上路，從今年12/14起至明年2/14止，有3方案。

「14+7」：從重點高風險國家（印度、英國、緬甸）回國者，須入住集中檢疫所14天，再加自主管理7天。

「10+4+7」：從非重點高風險國家返國的民眾，前10天入住防疫旅館或集中檢疫所，期滿檢驗陰性，後4天可在家檢疫，再加自主管理7天。

「7+7+7」：入境時須完成2劑COVID-19疫苗接種且滿14天，入境的前7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿，在檢疫期滿前1日進行1次PCR檢測，檢測結果陰性者，第8天日即可返家完成後續7天居家檢疫，第10天需做公費家用快篩1次，檢疫期滿前1日再進行PCR檢測，檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。

海外網購預先委任制

海外網購實名制從前採行的是先通關後經EZ WAY委任的方式，但「預先委任」則是在包裹通關之前，報關行就要先取得民眾實名委任。12月下旬起第一階段將上路，針對回報被冒名通關的收件人、海關查獲疑似人頭、異常大量進口，及EZ WAY頻繁推播要求委任但未回復者等4大類對象先行。

快遞業者在包裹報關前，會查詢收件人是否為預先委任對象，如果是的話會以EZ WAY通知收件人，要求完成委任，民眾完成後業者才能向海關申報，沒有完成預先委任，海關將不受理包裹。

第二階段2022年3月實施，會開放民眾自行選擇是否主動先加入「預先委任」制，6月全面上路。

地方創生券、i原券開放使用&第二階段補登

地方創生券、i原券需綁定台灣pay使用，第一階段補登期間已結束（補登期間皆為11/6～11/20），在期間內補登的民眾，可以從12/1起開始到合作店家進行消費。

不過，第一階段登錄情形不理想，地方創生券21萬899位中籤者只有11萬7,066位補登領券，因此國發會再次發送簡訊給中獎者，開放第二波中籤補登（期間為12/1～12/7止，補登網址https://twrr-vouchers.ndc.gov.tw/)，本次補登民眾自12/18起，可以到地方創生券合作店家消費。

另一方面，i原券10萬9,173名中籤民眾中，只有不到6萬人登記，原民會表示將在12月中祭出第二波振興方案，推出比照去年的「挺原民．享優惠」措施，提供民眾購買商品時最多打5折的優惠，希望藉此鼓勵民眾至原鄉消費。

（文章來源：好險網；文／李瑞瑾）