最新民調》四大公投案 民進黨只贏一案

最新民調:公投投票率5成以上 民進黨只贏一案

台灣民意基金會針對12月四大公投案進行最新民調，結果顯示，20歲以上台灣人中，62％基本上關心年底四項公投的結果，31％不關心。這項發現透露，當四項公投進入最後一個月時，台灣選民的心理涉入 程度也已經跟上公投的腳步，高達62％選民關心公投結果，暗示12月18日四項公投的選民投票率不會太低，至少在五成以上。

民進黨推四個不同意，而據台灣民意基金會的統計，民進黨僅會贏下反對重啟核四這一項公投案。 在反萊豬公投上，民調顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，55.9％傾向投同意票，36.5％傾向投不同意票，3.6％尚未決定，1.3％不投票，2.8％不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多19.4 個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。

關於珍愛藻礁公投選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20 歲以上台灣人中，42.3％傾向投同意票，36.7％傾向投不同意票，8.7％尚未 決定，1.8％不投票，10.5％不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多 5.6 個百分點，發起藻礁公投的團體將贏得勝利。

關於「公投綁大選」選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，47.5％傾向投同意票，41.6％傾向投不同意票，5.3％尚未決定，1.4％不投票，3.9％不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票 多 5.9 個百分點，推動「公投綁大選」的一方將贏得勝利。

關於「重啟核四公投」選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，43.5％投同意票，45.9％投不同意票，5.3％尚未決 定，1.4％不投票，3.9％不知道、拒答。換言之，不同意票將比同意票多 2.4 個百分點，反對「重啟核四」一方將贏得勝利。

12月18日舉行四項公投，在20歲以上的台灣人中，高達78％選民表示可能會去投票，而一定會去投票者高達5成左右。這項發現暗示，年底四項公投投票率可能高於2018年10項公投的投票率。

民進黨提出「四個不同意」的總訴求，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，五成九不贊成民進黨政府的「四個不同意」訴求，只有二成八的人贊成，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是絕大多數台灣選民並不樂見。