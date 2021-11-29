迎戰Omicron 第三劑疫苗 六族群優先打

Omicron南非新變異株來勢洶洶，台灣將跟進國際腳步追打第三劑疫苗。指揮中心29日指出，根據ACIP專家諮詢委員會議最新建議，除12～17歲青少年12月中繼續接種第2劑疫苗外，6類高風險族群在第二劑間隔6個月後，應優先追加施打第3劑新冠疫苗，最快將在2022年1月1日後開始施打。

另，指揮中心宣布二級警戒不降級，延長到12月13日，而歲末大型活動防疫指引也出爐，除表演者外，一般民眾不能脫下口罩，若需飲食僅可至專屬飲食區，室內活動不能販售無座位票，且除指定區域外也不能販賣飲食。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）28日召開專家會議並達成共識，建議已完成接種兩劑疫苗的65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、易感染與疾病嚴重風險公費第九類民眾等六類高風險族群，應於第二劑接種6個月後，追加第三劑疫苗。至於其他民眾可評估自身意願，經醫師評估後，仍然可以公費接種第三劑疫苗。

指揮官陳時中指出，廠牌不限可混打，但建議第二劑已混打民眾，第三劑可選擇跟第二劑相同廠牌。若民眾有出國需求，考量國外施打不方便，將彈性處理、縮短間隔，將第二劑與第三劑施打縮小到5個月。

至於原先因心肌炎疑慮喊卡青少年第二劑BNT疫苗將繼續接種，ACIP建議兩劑BNT接種間隔為12周以上。指揮中心將與地方衛生局規劃於校園接種，由於還需要印發及製作接種意願書，預估12月中旬才會開打。

此外，為因應傳播力極高的Omicron新變異株，指揮中心增列拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞4國為「重點高風險國家」，加上先前列入的南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威，目前非洲高風險國家共有10國。有上述10國旅遊史的旅客，入境後將公費入住集中檢疫所14天，並配合專案採檢，且不適用春節「10+4」及「7+7」專案。