大宗物資降稅 12月上路

為降低通膨壓力，行政院規劃中的大宗物資、汽柴油進口機動降稅一案可望於本周拍板，12月初上路，機動降稅以小麥、牛肉調降關稅，汽、柴油及水泥調降貨物稅等五項貨品為主，期程至少四個月，若延長可至六個月。財長蘇建榮也說，行政院在兩天內就會做出決定，若政院穩定物價小組有指示，財政部最快本周啟動降稅措施，不用等到2022年。

國發會主委龔明鑫29日在立法院也表示，大宗物資、汽柴油進口機動降稅一事，已規劃差不多了，但還要等行政院拍板，很快會對外說明。知情官員指出，行政院最快將在30日定案，本周有望對外宣布大宗物資降稅措施。

主計總處預估2021年消費者物價指數（CPI）年增率將達到1.98％，創近13年新高，逼近2％通膨警戒線。為緩解通膨壓力，行政院穩定物價小組近日已密集開會，知情官員表示，面對通膨壓力，對大宗物資機動降稅具有宣示作用，平抑物價速度要快，機動降稅程序原需經關稅稅率審議小組審查、經行政院核定、然後刊登行政院公報，前後需1.5個月，為免行政流程過長，以致緩不濟急，審議將採事後報備，所有程序縮短在10天之內，預計在12月初即可上路。

據指出，本次機動降稅項目除小麥採關稅降至零，汽、柴油調降貨物稅，還有討論牛肉關稅、水泥貨物稅機動減半。之所以選牛肉及水泥這兩項，穩定物價小組討論時認為，牛肉本地生產不多，加以冬季火鍋對牛肉需求大，關稅減半既有利於消費者，對農民影響也不大。而水泥則是考量近期營建材料價格上揚，因此提案機動減半調降卜特蘭一型水泥的貨物稅，從每公噸貨物稅320元，機動減半為160元。卜特蘭一型水泥用途廣泛，適用於鐵路、電力、道路、橋樑、軍事及一般建築等工程。

據穩定物價小組研商結果，規劃未來機動調降關稅及貨物稅，以上述五項貨品為主，降稅期程至少四個月，若延長可至六個月。知情官員並說，若有必要，也會調降大宗物資的營業稅。

依照我國營業稅、關稅、貨物稅條例等規定，當大宗物資價格大幅波動時，經行政院核定，小麥、大麥、玉米、黃豆等最多可完全免課關稅與營業稅，至於汽油、柴油和液化石油氣、水泥等可減半課徵貨物稅。據了解，經濟部、農委會提出的降稅品項，包含汽油、柴油貨物稅從現行每公升6.83元、3.99元調降1元，也就是降至5.83元、2.99元；小麥現行關稅稅率6.5％有望降至零關稅，非大宗物資牛肉從現行關稅每公斤10元減半至每公斤5元。