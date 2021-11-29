11月CCI連四降 買房信心逆勢升

中央大學台灣經濟發展研究中心發布11月消費者信心指數（CCI）調查總指數為73.33點，較上月下降0.93點，已連續四個月下滑，但在上升指標中，幅度最多是「未來半年購買耐久性財貨時機」，反應房市熱絡及振興五倍券的效應。



CCI的六項分項指標，三項指標上升，上升幅度最多是「未來半年購買耐久性財貨時機」120.50點，較上個月上升3.7點。台經中心執行長吳大任表示，政府雖持續打炒房，加上原物料上漲使得營建成本增加，但調查顯示民眾投資房地產信心仍居高，也反應在11月的「購買房地產時機」指標月增3.55點至119.5點，創2020年4月調查以來新高。但耐久性財貨除房地產外，還包括家電與3C產品等，這部分應是與政府發放五倍券的效益有關。



上升幅度第二為「未來半年投資股票時機」48.8點，較上個月上升1.4點，調查時尚未受近期Omicron新變種病毒影響。另上升幅度第三是「未來半年國內就業機會」66.6點，較上個月上升0.05點。



三項指標下降以「未來半年家庭經濟狀況」81.95點最多，較上個月減5.15點。吳大任指出，民眾對物價上漲的擔憂，可能對家庭收支有影響，指標直接下探13個月來新低。下降幅度第二是「未來半年國內物價水準」35.45點，月減3.35點，高達95％認為物價還會再漲，對消費信心衝擊大。下降幅度最少是「未來半年國內經濟景氣」86.7點，較上個月下降2.2點。



從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。另「目前健康狀況」指標109.5點，較上月上升2.3點。「預期健康狀況」指標94.55點，較上個月上升3.6點。



11月CCI由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為11月18日至21日，採電話訪問，電腦隨機抽樣，共訪問2,866位台灣地區20歲以上的民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。