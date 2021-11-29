林孟迪：疫苗商機熱 投資首選NBI生技ETF

工商時報【2022投資趨勢】論壇將在12月8日登場，群益NBI生技ETF（00678）經理人林孟迪表示，以《報酬勝通膨 醫療生技投資藍海》為主軸進行專題演講，他認為，新變種病毒來勢洶洶，各國政府想達到群體免疫，競相編列預算，投入疫苗搶購戰，疫苗商機正在各國引爆，掌握生醫投資新藍海，首選NBI生技ETF的多元投資機會。

林孟迪表示，眾多研究機構與專家預期欲達到群體免疫，須超過80％的人民接種疫苗，各國政府因此競相編列預算搶購疫苗。根據經濟部國際合作處研究統計，全球醫療相關支出總額約達10.6兆美元，占全球GDP的10.9％，預估2030年全球醫療相關支出總額將來到15兆美元，占全球GDP的12.1％。也就是說，在投資領域，生技產業一直都在，一直都很重要。這次疫情更激發重新認識生技產業的機會，同時在防疫生活中，找尋另一次投資契機。

尤其近期又有超強的新變種病毒Omicron現蹤，各國對邊境及境內場所，紛紛再採取不同程度的防疫管制，國際間全力投入疫苗、口服藥物及臨床使用治療藥物研發。在此同時醫材、醫檢需求不減反增，防疫產業鏈持續為市場投資焦點，且除了疫情衍生出的商機外，其他藥物與醫療技術的進展，如自體免疫與失智症用藥的研發、精準醫療與基因療法等也如火如荼進行中，生技醫療領域商機可說是百花齊放，建議透過生技ETF布局，掌握產業多元投資契機。

觀察台灣生技相關ETF，NBI（Nasdaq Biotechnology Index）生技ETF成分股組成最為多元，不僅在防疫供應鏈布局最完備，一舉掌握預防、治療、檢測三大面向，也廣納關鍵技術已能獲利，或具有明星產品的重點企業，有利一次網羅生技醫療產業成長機會。

林孟迪認為，在疫苗加速接種、口服藥可望通過下，預期疫情將持續緩解，但也因新冠肺炎朝流感化可能性高，國際間陸續朝向與病毒共存，由政策所帶動的疫苗剛性需求商機不容小覷，仍有利於相關類股表現。加上隨醫療科技加速發展、生活品質提高，人類平均壽命持續延長，及少子化影響，全球人口老化速度漸增，預期2022至2030年間，全球照護支出將超過15兆美元。

當中以癌症用藥最大，高盛預估2025年銷售額將高達2,730億美元，年複合成長率為12％至15％。其次為自體免疫疾病與糖尿病用藥，其餘如失智症用藥等同樣也具龐大的潛在商機，相關產業未來成長空間極大，因此生技醫療類股的中長期多頭趨勢不變。

現在可說是進場布局生技醫療的好時機，林孟迪強調，根據過往經驗，每年年底都是國際醫療研討會的熱潮，生技產業將有許多新技術、新藥物與新醫療設備發表，今年美國癌症免疫療法年會、肝病研究學會年會、德國杜賽道夫醫療器材展等全球重要型活動將輪番登場，題材面多元，也可望為生技醫療類股表現增添動能。

其中NBI生技指數是生技醫療類股的重要指標，具有良好的市場代表性，指數成分股集中在生物科技與製藥等，創新能力及競爭力俱佳的次產業，同時也包含當今最受矚目的防疫供應鏈，凸顯相關ETF是投資人參與生醫產業成長機會，又掌握防疫商機的最佳投資工具。