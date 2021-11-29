華航機師染疫 已匡列接觸者6人居家隔離

據「蘋果新聞網」報導，華航一名從美國洛杉磯值勤返台機師確診COVID-19，中央流行疫情指揮中心表示，已匡列6人，含職場接觸者及負責接送司機，皆須居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入確定病例，其中包含這名確診華航機師，指揮中心指揮官陳時中在今天下午記者會中說明，這名新確診的華航機師，Ct值大約為28.5，入境返台入住防疫旅館檢疫，檢疫第5天進行PCR檢測採檢時確診。

這名華航機師為案16707，是本國籍30多歲男性，已完整接種2劑AZ疫苗，符合突破性感染，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，案16707於11月23日入境，11月28日出現喉嚨癢症狀，採取「5＋9」防疫旅館檢疫模式，於檢疫期滿前採檢確診。

至於這名染疫華航機師的可能感染地點，羅一鈞說，案16707近期曾有兩段執飛任務，分別為11月17日至18日及11月21日至23日，都是執飛美國洛杉磯，研判是美國境外移入病例，後續將進行病毒基因定序及血清抗體追蹤。

因為案16707是在檢疫期間採檢確診，共匡列6名接觸者，均列為居家隔離，包含一同執行飛行任務的職場接觸者及負責接送的司機，羅一鈞表示，其中3名職場接觸者已完成採檢，結果均為陰性。

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