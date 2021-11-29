指揮中心：持續嚴守邊境和提高疫苗覆蓋率

行政院長蘇貞昌今日上午召開擴大防疫會議，蘇貞昌於會中指出，台灣已經連續24日本土零確診，地方政府將陸續舉辦大型跨年活動，請中央流行疫情指揮中心儘速公告防疫指引規範，也請指揮中心適當時機對外公布學生施打第二劑新冠肺炎疫苗和完整接種兩劑疫苗6個月後民眾得依序施打第三劑等規劃。

指揮中心指出，目前全球疫情影響持續升溫，而入冬低溫環境恐增加病毒傳播機率，預測國際疫情仍會上升，另非洲、歐亞、亞洲等國出現Omicron變異株傳播疫情，預期仍會持續擴散。國內本土疫情目前尚在穩定控制中，已連續24日沒有本土病例，而境外移入病例檢出變異株仍以Delta為主，但因國際出現新型變異病毒Omicron，我國境外移入病例風險將增加，除應持續嚴守邊境外，應加速提升疫苗涵蓋率與因應新型變種病毒及秋冬防疫整備。

目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為77.68％、第二劑為54.24％，劑次人口比為131.93（劑／每百人），目前共已施打約3,088.9萬人次，預估接種涵蓋率在下（12）月中第一劑可接近8成、第二劑可超過6成。

指揮中心專家會議為考量後續春節疫情風險並為因應變異株威脅、降低境外移入個案造成國內疫情風險，應即早準備以提升群體免疫力，建議12至17歲青少年應續接種第二劑BNT疫苗。專家會議並建議成人已完成兩劑基礎劑者，在完成第二劑疫苗接種的6個月後，依序接種追加之第三劑。

有關各地方政府即將舉辦跨年大型活動，指揮中心表示，為因應國際間新變異株Omicron，主辦單位除應遵守地方政府大型活動相關防疫規定外，也應遵守指揮中心所公告之相關指引規範。

春節返鄉專案部分，指揮中心除將持續擴增防疫旅宿量能及釋出集中檢疫所房數外，為因應新型Omicron變種病毒，台灣已將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」，加強入境檢疫隔離措施，指揮中心也將視國內外疫情發展趨勢，即時評估是否有新增名單之必要，並滾動調整春節專案居家檢疫措施。

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