財政部出招打房 這「稅」將備查

不動產稅基 財長：盼未來能採報部備查

打炒房新工具，財政部有望出招！因應房價高漲，為避免地方縣市過度調降房屋現值、土地公告地價等，財長蘇建榮26日在立院財政委員會指出，希望未來能有一個指導原則，例如地方政府調整不動產稅基前必須報給財政部備查，但同時也會思考配套，避免影響地方自治原則。

立院財政委員會26日邀請財政部、國稅局等審查預算，蘇建榮應邀出席。綠委郭國文指出，我國房屋稅「名目稅率」（自住房屋1.2％、非自住房屋為1.5％～3.6％）雖然在國際上居中間，但是「實質稅率」卻是國際後段班，財部應同步考慮稅基，像是透過指導原則等方式。

蘇建榮認為，財政部目前確實有在考慮，若地方政府可以在調整稅基前呈報給財政部備查，應該可以避免一下子大幅調降稅基或是與市價走勢明顯不符。

為因應彰化縣、嘉義縣等13個縣市2022年適逢調整房屋標準單價年度，財政部找來地方政府討論調整稅基，13個縣市皆承諾，會參考主計總處營造工程物價指數適度調整房屋標準單價。目前落在警戒區縣市（近40年標準單價增幅未達60％）者，包括台南市（58％）、嘉義縣（42％）、嘉義市（38％）、金門縣（50％）、彰化縣（0％）等，財政部將此五縣市列為優先督促的對象。

另外，公告地價為各縣市政府每兩年12月底呈報給內政部統一發布，隔年1月1日起正式施行，以近兩次（2018、2020年）統計而言，2018年六都皆為調降，降幅約為0.05％（台南市）～6.36％（台中市）之間。而2020年六都除台中市以外，其公告地價多有所調漲，如雙北、桃園、台南皆調漲0.93％～1.34％，高雄市微幅調降0.43％，台中市則大幅調降20.06％。

若地方政府執意要調降稅基、與市價走勢明顯不符，進而影響地方財政，財政部賦稅署強調，將以兩大措施因應。首先是對地方稽徵機關業務考核，也就是地方財政首長敘獎、地方稽徵業務人員獎勵金等斟酌調整；其次則是將地方財政下滑情況列入財政努力指標，提報給行政院主計總處，未來編列隔年「一般性補助款」時，主計總處將斟酌調整。

財政部也依主計總處統計指出，我國2022年約編列1965.46億元一般性補助款給全台22縣市，其中六都每一個直轄市約分到52.78億元～156.94億元，合計共拿到620.57億元，若依照財政努力指標調整，估計將影響地方補助款收入，仍有警示效果。