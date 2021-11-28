雇主提繳退休金 勞保局多管道查詢

依規定雇主為勞工提繳退休金不得低於薪資6％的勞工退休金至其個人專戶，但有勞工好奇，要如何查詢雇主有無按時提繳？勞保局表示，雇主每月以書面通知勞工或於薪資單中、或以電子資料傳輸方式，勞工可以從中得知退休金提繳情形；此外，也可以隨時透過勞保局所提供的各種查詢管道，查詢個人專戶提繳情形，即可得知雇主是否依法提繳退休金並按時繳納。

勞保局說，民眾可進入勞保局全球資訊網「線上申辦／e化服務系統（需登入）／個人申報及查詢」專區，以自然人憑證或「健保卡號+戶號」等方式通過身分驗證後，再點選「查詢作業／勞工退休金個人專戶資料」，即可查詢個人專戶明細資料及累計金額，並可列印。

勞保局也說，民眾也可以親赴勞保局總局或各地辦事處查詢，只要攜帶國民身分證正本或其他附照片身分證件正本（如駕照、健保卡、護照、居留證）等，至勞保局總局或各地辦事處，經確認為勞工本人後，由勞保局人員列印勞工退休金個人專戶資料。

勞保局提及，民眾也可以向勞保局委託銀行，包括土地銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、第一銀行等申請勞動保障卡，至該發卡銀行自動櫃員機即可查詢、列印最近6筆個人專戶明細及累計提繳金額、累計運用收益金額，或連結發卡銀行的網路ATM，通過身分認證後進入勞保局網站e化服務系統，查詢勞退個人專戶資料；或是至各地郵局申請郵政金融卡查詢勞保局資料服務，完成申請手續3個工作天後，即可到郵局自動櫃員機查詢、列印最近6筆個人專戶明細及累計提繳金額、累計運用收益金額。

勞保局也說，民眾也能選擇透過「勞保局行動服務APP」查詢，只要使用智慧型手機或平板電腦進入勞保局行動服務APP，即可查詢勞工退休金個人專戶資料。

（中國時報 林良齊）