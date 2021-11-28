新增10境外移入 這2國包辦7成確診病例

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例，其中從越南入境的有4例、印尼3例，包辦了今天的7成確診。另外，本土、死亡個案則無新增。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自美國（案16690）、越南（4例，案16691、案16692、案16697、案16699）、印尼（3案，案16693、案16696、案16698）、阿拉伯聯合大公國（案16694）及菲律賓（案16695）入境，入境日介於今（2021）年11月25日至11月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,426,033例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4,407,812例排除），其中16,588例確診，分別為1,944例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（ 中時 陳人齊 、中時新聞網 莊楚雯）