海外網購新制 包裹報關預先委任QA一次看

海外網購族注意，一項將影響包裹通關的「預先委任」新制12月將上路，初期鎖定4大對象，並將從遭冒名通關者先行，明年中全面實施。什麼是「預先委任」，與現行做法有何差異？又如何因應，關鍵重點一次看。

一、什麼是預先委任，新制與舊制有甚麼不同？

「預先委任」可視為快遞包裹實名認證制度的2.0版措施。現行海外網購民眾，只要做好實名認證註冊，包裹可先通關，事後再以官方實名認證手機應用程式 EZ WAY完成委任動作，或提供報關行紙本委任書即可，目標在逐一把進口包裹與實際進口人連結起來。

「預先委任」將作法再升級，要求每次快遞包裹通關「之前」，報關行就要先取得民眾的實名委任。例如請收件民眾透過EZ WAY委任，海關才會受理通關，首度將「實名認證」步驟拉到包裹通關前，確保每一個通關包裹都找得到實際收件人。

二、預先委任制何時實施？適用對象是誰？

今年12月下旬第一階段就會上路，第二階段2022年3月實施、6月全面上路，目前距離正式實施只剩下半年多時間。財政部表示，考量通關業者配合「預先委任」制，行政流程將有不小的改變，初期會逐步以高風險情形先導入。

第一階段鎖定4類對象，包含回報被冒名通關的收件人、海關查獲疑似人頭者、異常大量進口者及EZ WAY 頻繁推播要求委任但未回復者。

12月下旬起，民眾被冒名通關並向海關通報後，就會納入「預先委任」名單，後續再有快遞包裹進口就要先預先委任，以杜絕冒名通關情形再發生。之後適用對象會逐步擴及海關查獲的疑似人頭及異常大量進口案件，最終納入頻繁有包裹進口，但收件人從未以EZ WAY回復確認的情形。

明年3月，會開放民眾自行選擇是否主動先加入「預先委任」制，明年6月全面上路。

三、預先委任制包含哪些流程？

快遞報關業者於包裹報關前，會查詢收件人是否為「預先委任」對象。如果是，會先透過EZ WAY通知收件民眾，要求完成委任；民眾完成後，預先委任訊息會同時透過APP傳給海關及快遞報關業者。此時，業者才能向海關申報，沒有預先委任，海關將不受理。

四、預先委任制有什麼影響？

現行快遞包裹免經收件人確認就可先通關，衍生冒名通關的空間；同時，包裹若內含違禁品又找不到收件人，也難以釐清責任，只能追究報關行，因此將改採「預先委任」來解決長久積弊。

海關正積極輔導報關行，於快遞貨物還在境外時就先向民眾要求完成預先委任，以免貨物抵達台灣後，因無法取得預先委任而沒辦法報關，甚至得退運。因此，未來海外網購族除下載EZ WAY外，也應留意推播通知，即時完成預先委任，才能確保包裹能順利、快速地寄送來台。