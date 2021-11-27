警訊！ 全年新生兒 15萬人保衛戰

人口危機警訊再起，內政部統計顯示，2021年前十月新生兒數量僅12萬5,636人，明顯低於2020年同期的13萬3,046人，全年新生兒數面臨15萬人保衛戰，將創下史上新生兒數量最低紀錄。

值得注意的是，接續的2022年剛好碰到虎年，出生率本來就偏低，屆時新生兒數量可能快速下滑，全年預估只剩下14.5萬人左右。

2021年台灣人口結構出現四大警訊，除了新生兒出生數面臨15萬關卡保衛戰、結婚人口創史上最低、人口淨遷出創史上最高、人口老化快速。

過去新生兒最低的年份是2010年，全年為16萬6,886人，較2009年少了2.5萬人。當年新生兒快速減少的原因，主要是2008年金融海嘯後，衝擊就業市場，年輕人放無薪假也不敢結婚，導致後面兩年生育率超低，且當年是虎年，生育率本就低。到了2011年搭上建國百年的結婚風潮後，新生兒數量才回升到2012年的22萬9,481人。

到了2020年，因為少子化，年輕人不婚不生，加上第一波新冠肺炎疫情衝擊，室內活動有人數限制，影響了結婚意願，導致當年新生兒跌破17萬人，創下史上最低的16萬5,249人，也使得台灣首度人口自然增加出現負值，人口正式進入負成長時代。

2020年結婚對數下降，連帶也會影響2021年新生兒數量，2021年1月新生兒數量首度出現單月不足1萬人的紀錄。累計1到10月，新生兒數量比2010年、2020年還要低，僅為12萬5,636人。

台大社會系教授薛承泰預估，2021年全年新生兒數量將比2020年少1萬人左右，預估在15到15.5萬人。

至於人口淨遷出攀升的原因，主要是受到疫情影響，因為政府採取入境隔離14天等防疫政策，降低了部分國人返台的意願。內政部統計顯示，2021年前十月人口淨移出量暴增到12萬人，首度超過10萬人，並遠超過原本最多的1996年，當年淨移出數量也才3.5萬人。

人口淨移出數量指的是戶籍，依照戶籍法第16條規範，國民出境後，若二年未持我國護照入境，戶籍將會被遷出。薛承泰認為，人口淨遷出數量是不尋常的高，戶籍法之外因還有其他原因，議題牽涉範圍更廣，且比生育數量降低還要重要，政府單位必須關注。