抑物價 汽柴油貨物稅擬調降

萬物齊漲，行政院穩定物價小組近日緊鑼密鼓開會，各部會降稅平抑物價的項目、稅率調降幅度與金額，已正式提報政院。具體而言，包含機動調降汽柴油、水泥貨物稅及小麥、牛肉關稅，其中汽柴油每公升貨物稅擬降1元，至於降稅時程，則有四個月或半年兩方案，最快本周交由行政院長蘇貞昌拍板定案，正式對外公布。

主計總處26日將全年消費者物價指數（CPI）年增率，由1.74％大幅上修至1.98％，不但創近13年新高，已逼近2％通膨警戒線，加快行政院決定降稅平抑物價的決心，且降稅項目、幅度都將加大力道。據了解，汽柴油降稅的稅損金額是最大一筆。初估稅損數十億元，至於實際金額，將待蘇揆拍板此案後，再進一步估算。

為緩解民生物價上漲壓力，行政院穩定物價小組連日密集召集會議，主要參與對象包括國發會、經濟部、農委會、財政部，並決定加快時程評估大宗物資、食品或油汽類貨品機動降稅，近期跨部會討論進入收尾階段。據了解，經濟部、農委會提出的降稅品項，包含汽柴油、水泥、小麥、牛肉等，主要都是漲幅較大且無替代品的民生必需品，最快本周向蘇揆進行報告。

根據初步方案內容，汽、柴油貨物稅現行每公升為6.83元及3.99元，目前評估各降低1元。主要考量汽、柴油如果降稅，對民眾來說更直接有感；而面臨漲價壓力的水泥，貨物稅也將機動調降。

此外，小麥、牛肉關稅也規劃調降。小麥現行關稅稅率為6.5％，評估降至免稅，牛肉現行關稅每公斤為10元，因牛肉不屬大宗物資，依法最多只能減半課徵，因此研議降至每公斤5元。

至於進口小麥、大麥、玉米或黃豆營業稅是否機動降稅，知情官員透露，考量執行難度及是否能達成平抑物價效果，尚未有明確結論。

至於降稅期程，官員表示，將呈報行政院兩方案，分別為四個月或六個月，主要是考量稅損金額多寡和物價走勢，主計總處預估第四季CPI年增率最高，2022年第一季以後，通膨壓力會減輕。

2008年國際油價大漲、大宗物資價格上揚時，同年5月至11月間，汽、柴油貨物稅每公升就曾機動降低1.3元及1.4元，期滿後，再逐步按比例縮小減徵幅度，在2009年2月21日正式退場；小麥關稅也曾在2008年、2011年機動減半課徵，最長曾連續二年四個月減半課徵，即四次半年、一次四個月減半課徵。