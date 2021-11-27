抑制物價 傾向汽柴油、水泥等機動降稅

行政院物價穩定小組近日緊鑼密鼓開會，傾向機動調降汽柴油、水泥貨物稅及小麥、牛肉關稅，汽柴油每公升擬降新台幣1元，降稅時程有4個月或半年2方案，預計最快下週提報行政院。

緩解民生物價上漲壓力，行政院物價小組本週密集召集國發會、經濟部、農委會、財政部等相關部會，加快時程評估大宗物資、食品或油汽類貨品機動降稅。近期跨部會討論進入收尾階段，聚焦幾項特定品項，包含汽柴油、水泥、小麥、牛肉等，主要皆為漲幅較大且無法替代品的民生必需品，最快下週就會向行政院長蘇貞昌報告。

根據初步方案內容，汽、柴油貨物稅現行每公升為6.83元及3.99元，目前朝各降低1元方向做評估。比起對進口農產品、食品降稅，反映到終端加工食品的幅度可能有限或時間較慢，汽、柴油機動降稅預估對民眾來說，將更直接、有感；面臨漲價壓力的水泥，貨物稅預估也將機動調降。

此外，小麥、牛肉關稅也規劃機動調降，小麥現行關稅稅率為6.5%，正朝降至免稅的方向研議，牛肉現行關稅每公斤為10元，因牛肉不屬大宗物資，依法最多只能減半課徵，因此朝降至每公斤5元的方向研議。

預計呈報行政院有2方案，主要是機動降稅時間有差異，分別為4個月或6個月。知情官員表示，要不要機動降稅，採取哪個期間，最終需由行政院拍板。

至於進口小麥、大麥、玉米或黃豆營業稅是否機動降稅，官員指出，考量執行難度及是否能達成降低物價效果，目前尚未明確結論。

回顧過去，2008年國際油價大漲、大宗物資價格上揚時，同年5月至11月間，汽、柴油貨物稅每公升就曾機動降低1.3元及1.4元，期滿後，再逐步按比例縮小減徵幅度，於2009年2月21日正式退場；小麥關稅也曾在2008年、2011年機動減半課徵。

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