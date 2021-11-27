Omicron易重複感染 WHO列4方針警戒

WHO已將新冠病毒新變種Omicron列為高關注變異株，中央疫情指揮中心發言人莊人祥27日表示，初步證據顯示，Omicron比其它變異株更容易出現「重複感染特性」，目前在南非全省快訴流行，WHO專家正針對其進行相關研究，還需幾周時間才能瞭解影響性。

世界衛生組織（WHO）26日召集會議，把Omicron列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），要求各國做到以下事項，包含：1、增加對變異株的監測。2、上傳分享完整基因定序資料到開放資料庫如GISAID。3、透過IHR機制向WHO通報首例或群聚與Omicron 有關的事件。4、各國合作交流訊息，以了解Omicron的流行病學、嚴重度、公衛與社會措施對其有效性、診斷方法、免疫反應、中和抗體與相關資訊。

莊人祥指出，WHO與相關專家正針對Omicron的傳染力、感染後的嚴重性、相關治療或防疫措施如藥物、疫苗的效果進行研究，可能還要幾周時間才能確認這支變異株對疫苗效力、傳播性、重複感染影響多大。

此外，為降低該病毒進入國內社區風險，指揮中心 26 日也宣布，自今11月29日零時起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等六國列為「重點高風險國家」，入境後須入住集中檢疫所完成14天隔離檢疫。

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