10月景氣 創史上最長連九紅

國發會26日公布最新景氣報告，受惠於全球經濟復甦及國內疫情趨穩，外貿及內需表現皆佳，10月景氣亮出連續第九個月的紅燈，這是1984年景氣燈號改版以來最長的紅燈期，反映國內景氣持續穩定擴張，研判到年底前仍有機會續亮紅燈。

國發會每月綜合股價、出口、工業生產等九項總體指標，編成景氣綜合判斷分數並依分數對映燈號，10月由於國內疫情趨穩，零售、餐飲等內需活動恢復，加以海關出口升破400億美元，在內外需求皆強的情況下，綜合判斷分數升至39分，較前一個月加一分，所對映的仍是紅燈，代表景氣持續熱絡。

經濟發展處吳明蕙表示，自2月以來已連續亮了九個月的紅燈，這是自1984年燈號改版以來，最長的紅燈期，反映景氣穩定擴張。由於美、中、日、歐的景氣續呈擴張，加以國內疫情趨穩，疫情對內需消費的干擾已慢慢消除，因此景氣持續熱絡，這個景氣擴張的情況可望持續下去，預期年底前還有機會亮紅燈。

根據國發會的資料，自1984年改版後的景氣燈號，曾於1986～1987年陸續亮了六個月的紅燈（未連續），於2010年也陸續亮了六個月的紅燈（未連續），本次連續九個月紅燈，是歷年亮得最久的紅燈期。

國發會同時也公布景氣領先指標，10月領先指標回升0.88％，呈連續四個月上揚，累計升幅達2.58％，遠超過9月累計升幅0.62％，代表未來景氣將持續熱絡。至於同時指標，上月公布時仍呈下跌，本月經回溯修正轉呈連續三個月上揚，累計升幅0.82％。

不過，吳明蕙也強調，國際油價、農工原料的行情仍持續走高，會帶來通膨壓力，而歐、美疫情也有升高的現象，加以供應鏈瓶頸問題也持續干擾，須審慎關注，惟從目前的資料研判，到年底前國內景氣仍是樂觀的。

台灣人均GDP 2025可望超越韓國

主計總處26日指出，我國製造業附加價值率於2020年升至32.28％，創下史上最高，反映台灣產業已朝高毛利的產業發展，經濟風貌已經改變，受此影響，我國人均GDP2021年將達32,787美元，已逼近韓國，依IMF的預測，2025年可望超越韓國。

副主計長蔡鴻坤表示，隨著過去幾年高毛利產業的大舉投資，使得我國製造業的附加價值率出現了劇烈的變動，從一度跌破20％，逐步回升，2015年升至27.65％，去（2020）年更已升至32.28％，創下歷年最高。

其中電子零組件業的附加價值率也由昔日不到30％，升至去年已達45.98％，蔡鴻坤說，由於這些年高毛利產業的持續投資，台灣的經濟風貌已不一樣了，附加價值率升高不但會帶經濟成長，也會增加政府稅收。

蔡鴻坤援引附加價值率升高所帶來的改變，他說，我國2002年以前人均GDP一直領先韓國，但此後一直落後於韓國，以台灣與韓國人GDP相比，2016年比值為0.79，但以今年而言，我國升至32,787美元，與韓國的35,196美元已非常接近，這個比值已升至0.93，與韓國人均GDP的差距已縮小至7％。

蔡鴻坤援引國際貨幣基金（IMF）最新預測表示，到2025年我國將升至42,802美元，可望超過韓國的42,719美元，不過，韓國仍是可敬的對手。

蔡鴻坤指出，台灣人均GDP與韓國日趨接近，雖然與近年新台幣升值幅度較韓元為多有關，但是究其根本，是這些年台灣經濟體質調整的結果。