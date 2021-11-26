無視北京 美多名議員乘軍機來台見蔡英文

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），26日上午率跨黨派眾議員團拜會國軍退除役官兵輔導委員會，與主任委員馮世寬交換意見。一行人下午將到國防部拜會，針對國防相關議題進行交流，總統蔡英文也將安排時間在總統府接見訪團成員。

此為繼美國共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn）9日率領參、眾議員團訪問台灣後，11月第二個美國議員團訪台。

美國跨黨派眾議員團，25日晚間搭乘美軍C-40C行政專機抵達松山機場；由高野（Mark Takano）率同為民主黨籍的眾議員歐瑞德（Colin Allred）、絲拉金（Elissa Slotkin）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）以及多位幕僚；議員分屬眾議院退伍軍人事務委員會、軍事委員會及外交委員會成員。

訪團預計停留2天，除拜會退輔會、國防部，就國防相關議題交換意見外，總統蔡英文也將安排時間在總統府接見訪團成員。

外交部25日晚間發布新聞稿指出，美國訪團抵台，成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，多位團員曾在美國國會投票力挺友台議案。美國國會再度組團來訪，展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持。

美國聯邦眾議員訪問團再次抵台，繼11月9日美國聯邦參議員柯寧之後，本月份第二團訪問團25日晚間抵台，總統府發言人張惇涵表示，一個月內有兩團美國國會議員訪台，不僅再次展現台美的堅實友誼，也展現美國國會參眾兩院，和跨黨派對深化台美關係的堅定支持。

這次訪團由眾議員高野（Mark Takano, D-CA）率團，團員包括聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）及國會幕僚等共17人，預計將拜會總統蔡英文等單位。

張惇涵表示，此次訪團多位眾議員皆積極支持台灣的國際參與。像是高野主席及歐瑞德眾議員，即應邀參與今年「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。而歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員，也曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。期盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題能有深度交流，持續深化台美夥伴關係。

基於台美互信的協調結果，並尊重訪賓意願，後續相關訊息將適時對外說明。