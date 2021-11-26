台歐關係升溫 龔明鑫：將組半導體供應鏈

國發會主委龔明鑫25日表示，未來10年、20年全世界數位轉型是重要趨勢，核心就是半導體發展，歐洲也想建置半導體供應鏈，但單靠歐洲國家要建立完全自主的體系恐怕力有未逮，而半導體產業是台灣的護國神山，因此希望能和台灣合作。據了解，國發會擬介接立陶宛與高雄中山大學半導體人才合作。

龔明鑫指出，台歐應在後疫情時代合作展現「民主的韌性」、「對抗疫情的韌性」、「供應鏈的韌性」及「網路安全的韌性」等四個韌性。中美貿易戰及疫情影響供應鏈重組情況下，歐洲將會是製造業一個新的中心，台歐將尋求互相合作形成完整供應鏈。

龔明鑫10月20日至30日率經貿團訪問斯洛伐克、捷克、立陶宛三國，25日在行政院會報告「跨部會中東歐經貿考察團出訪成果」，龔明鑫隨後代表政府接受歐洲商會「2022建議書」致詞時表示，現在正是台歐關係最緊密的時刻，擴大台歐合作的轉機正在發生。

龔明鑫說，斯洛伐克、捷克、立陶宛等三國積極尋求與台灣展開新合作，未來台灣與這三個中東歐國家合作，半導體將是重點。據悉，立陶宛已提出具體合作交流模式，希望由大學生國際交流作起點，並可能以高雄中山大學為合作對象，展開與台灣「半導體／智慧城市」城市交流與合作，龔明鑫日昨在一場論壇表示樂見其成，並透露若中山大學半導體學院若獲准，國發基金將予支持。國發會表示，三國各有不同產業重點，與台灣也有不同的潛力合作項目，官方合作上，就達成了15項，包含半導體人才供應鏈評估、量子、太空衛星等科技交流，及經貿、稅務與金融等各方面的合作；也簽署18項產學合作備忘錄（MOU）。

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