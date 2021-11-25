台菸酒佛心 祭超實惠年菜

國際原物料價格走高，萬物齊漲，但台菸酒公司董事長丁彥哲逆勢操作，表示盡可能自行吸收原物料成本漲幅，壓低自身獲利，他要以最實惠價格搶得2022年農曆年菜商機，達成年菜營收1億元以上、年增一成目標。

台酒十多年來皆以「市場最平價年菜」著稱，2022年更推出30種年菜，如招牌的紅麴香腸、花雕醉雞腿、紅露薑母鴨、紹興蘿蔔糕等，每一道皆強調以台酒核心原物料與招牌酒品如紅麴、紅露酒、紹興酒、花雕酒等入菜，發揮酒類特性、幫菜餚提味，依據不同酒的特性注入不同食材，顯現台菸酒在年菜市場「以酒入菜」差異化優勢。

丁彥哲表示，為回饋消費者，台酒推出早鳥預購優惠，只要是12月15日前預購，即可享有優惠價格，如大家庭最適合的澎派台酒富貴饗宴組（八道菜，6～8人份）僅5,168元，限量1,500套；另也有適合小家庭的台酒開運團圓組（五道菜，3～4人份）僅2,168元，限量2,500套。若單筆年菜預購滿5千元，還可用2千元加購限量「柳宗理不鏽鋼雙耳湯鍋22CM」（原價3,880元）。

此外，台酒2022年推出9種新品年菜，包括「台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆」、「台酒嚴選TOMMI酒香咖哩豬肉米漢堡」、「義式香草肋排」、「酒香砂鍋鮭魚頭」、「鹽麴椒麻豬腳」、「酒香XO干貝醬米糕」、「酒燉牛筋」、「酒香醃篤鮮燉土雞」、「紅麴臘肉」等。

丁彥哲表示，台酒從今年8月就感受到原物料運輸及人力成本漲幅壓力，包括防疫酒精原料、小麥粉等都漲幅三成以上，但台菸酒盡可能自行吸收物價上漲成本，末端產品盡量不調漲。

他承諾在農曆春節前，台酒泡麵皆不漲價，而防疫酒精全面「凍漲」，若屬民生用自行生產產品，如米酒暫時凍漲；若屬很多消費者喜愛金牌啤酒也暫時不漲。

在年菜部分，丁彥哲也舉例，「台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆」是台酒與迪化街80年知名老店老協珍合作推出，其價格約1,745元，比老協珍海味街價格更優惠，主要關鍵就在台菸酒秉持國營事業的社會責任為宗旨，透過壓低自身獲利、吸收部分管銷成本，在萬物皆漲的時刻，提供消費者最平價的好味道年菜。

另台酒年菜不僅價格實惠，品質也有國家把關。丁彥哲表示，台酒年菜全部經過SGS國家檢驗，從台酒各酒廠與在地食品廠合作推出試作品提案或自主找代工廠研發，接著由總公司篩選，確保其食安與品質，流程相當嚴謹且同時顧慮市場水溫。（禁止酒駕，喝酒不開車）