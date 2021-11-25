智機、5G投抵延長 擬加碼資安

智慧機械投資抵減年底到期，5G部分也將於2022年屆期，行政院會25日拍板《產業創新條例》修正草案，智慧機械投抵延長三年、5G延長二年，並新增資通安全產品或服務投資抵減優惠項目，為期三年，三者同時在2024年12月31日落日。

不過，朝野立委同喊加碼，另提案延長投抵年限，並擴大投抵適用範圍。

朝野立委紛紛就《產業創新條例》第10條之1提出修法版本，主張智慧機械及5G投資抵減租稅優惠延長，延長年限包含分別延長三年或延長五年，其中以智慧機械延長三年居多。值得注意的是，立委加碼擴大投資抵減適用範圍，包含量子科技及5G後續更先進行動通訊系統。經濟部次長林全能強調，會以政院版爭取朝野立委支持，力拚本會期三讀通過。

至於新增資安產品或服務投資抵減部分，經濟部說明，業者在2022年至2024年間，如投資資安產品或服務，投資支出在同年度合併計算智慧機械及5G系統，金額在100萬元以上、10億元以內，得以抵減率當年度5％或三年內3％，抵減其應納營所稅額，且不逾應納營所稅額30％為限。

為鼓勵企業投資智慧機械及5G，產創條例第10-1條規定，公司或有限合夥事業投資智慧機械、5G，當年度支出金額100萬元以上、10億元以下者，可在應納營所稅額30％內享抵減優惠。其中智慧機械投抵優惠三年，自2019年1月1日至2021年12月31日；5G則自2019年1月1日到2022年12月31日，為期四年。

民進黨立委黃國書等提案，中美貿易戰、新冠肺炎疫情及新台幣升值等，導致智慧機械、5G投抵未能充分發揮效果，因此提案智慧機械、5G投抵皆延長五年，智慧機械延長至2026年底、5G延長至2027年底。

另外，量子科技發展正在崛起，運算與量子通訊是國際上重要發展趨勢，為參與未來國際的量子產業供應鏈，政府有扶植必要，主張新增「量子科技」相關投資支出納入抵減，自2021年起至2027年底。

綠委何欣純等提案，將智慧機械、5G投抵皆延長三年，智慧機械延至2024年底，5G延至2025年底，以持續確保並強化我國產業國際競爭力。

國民黨立委李貴敏等提案，主張智慧機械投抵延長三年至2024年底，5G投抵延長二年至2024年底。民眾黨團的提案內仍則是：智慧機械及5G投抵直接延長到2061年底，同時取消投資免稅額度10億元上限。另外也新增人工智慧、第五代後續更先進的行動通訊系統適用投抵優惠。