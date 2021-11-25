10月製造業連六降 服務業續揚

台灣經濟研究院25日發布10月景氣動向調查結果，製造業營業氣候測驗點101.25點、連續六個月下滑；服務業96.76點、連續三個月上揚；營建業108.85點則是結束連三個月上揚後轉為下滑。服務業上升主因疫情降溫、五倍券上路，帶動零售通路、餐廳與旅遊回流，反應在零售與餐旅上景氣表現好轉。

此外，針對近日發燒的通膨議題，台經院院長張建一認為，通膨定義規範相當嚴謹，「目前物價是有上漲壓力，但不能說已經通膨」。

張建一進一步表示，經濟學對通膨的定義，必須是一般物價水準「持續且顯著上升」才算是通膨，且主要來自需求端增加。觀察影響通膨的變數，塞港最壞狀況已過，供應鏈缺口也慢慢緩解，因此，通膨壓力應可慢慢回降。他坦言，短期而言，國內確實有物價上漲的壓力，但並非真正符合通膨的條件，主要是因為國際油價上漲、塞港等因素造成，全面性持續通膨尚未看到。

觀察國際經濟情勢，張建一說，供應鏈緊繃與能源價格飆漲，造成近期物價上漲壓力比預期來的長，使得歐美近期製造業PMI，均呈現下滑走勢，通膨壓力可能迫使主要國家的貨幣政策正常化，速度加快。且疫情在歐美掀起新一波高峰，即使疫苗覆蓋率已高，然確診數仍持續攀升，恐再度拖累未來經濟表現。

國內方面，張建一指出，時序進入歐美年終採購旺季，年底備貨需求接續釋出，製造業廠商看好當月景氣表現，對未來半年景氣表現，基本上沒有太大變化。服務業主要受惠疫情降溫，餐廳內用管制措施放鬆，及國慶連假帶動出遊人潮，加上政府振興五倍券正式上路，各零售通路、餐廳與國內旅遊，皆迎來大批人潮回流，反應在零售與餐旅上，均明顯看好景氣表現。

依台經院調查結果，10月製造業營業氣候測驗點101.25點、月減0.59點，為連續六個月下滑，但幅度並不大。服務業96.76點、月增1.58點，為連續三個月上揚。

張建一強調，國內疫情已獲得控制，民眾外出消費意願提升，加上政府陸續推出多項振興經濟政策，有助於活絡內需，抵銷先前疫情所造成的負面衝擊。