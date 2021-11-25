移工入境確診 指揮中心：不影響引進政策

最近移工入境確診頻傳，引發外界關注引進移工專案是否喊卡疑慮。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞25日表示，照護及產業移工對我國經濟、社會相當重要，不會因為有移工確診就暫停引進移工政策。

11月11日有條件開放印尼等國移工入境，但隨著開放後，近日新增境外移入病例不少是移工，外界在社福移工及產業移工大幅缺乏之際，擔心我國開放政策可能因此生變。

羅一鈞表示，2020年中旬恢復引進移工，也有不少境外移入移工確診案例，甚至有時會高達1、20例，但當時也未停止引進移工。現在開放移工引進專案，雖有境外移入確診者，但是指揮中心對確診個案嚴格掌握，他說，不會造成社區有疫情擴散風險；且多數移工有接種疫苗，相較2020年時狀況，對醫療照顧負擔會更輕微。

羅一鈞指出，照護及產業移工是我國經濟、社會是相當重要的一環，不會因為某個國家的移工有確診就暫停，主要是要觀察在社區是否有擴散的風險，還有國內的醫療量能是否足夠。

指揮中心核定移工引進專案後，首批印尼移工17日晚間陸續抵台，截至25日為止，總計引進610名移工，包含495名社福移工以及115名產業移工。至於未來是否會開放其他來源國移工？勞動部官員表示，目前仍在與各來源國密切討論中，尚未定案。

此外，截至23日止，我國12~17歲青少年第一劑接種率為89.4％、第二劑為0.3％。對比先前因擔憂心肌炎風險，暫緩青少年第二劑BNT校園接種，是否有違規接種情形？中心發言人莊人祥回應，部分呼籲暫緩第二劑BNT施打專家認為，不需要每個人都施打第二劑，但若是高風險族群或有特殊情況等，有強烈施打第二劑需求的青少年，在讓家長了解相關風險前提下，還是可以自行帶孩童去醫療院所接種第二劑BNT疫苗。至於是否恢復校園接種，則待ACIP專家諮詢會議28日開會討論結果再決定。

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