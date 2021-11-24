青少年第2劑BNT打不打？專家揭玄機

考量青少年接種第2劑BNT疫苗恐引發心肌炎的風險，疫情指揮中心已全面暫緩「12～17歲青少年族群」接種第2劑BNT疫苗，但依疾管署資料，全國竟有1036名青少年完整接種2劑BNT疫苗，全國完整接種率為0.3％，顯見多個縣市已有違規接種情形，其中以基隆最多，BNT第二劑完成率2.7％。

對此，指揮中心神回，僅禁止「校園接種」，校外沒有禁止，形成兩套標準，令人傻眼，引發家長批評，若有風險，誰來負責？

中研院生醫所兼任研究員何美鄉日前表示，依照台灣注射BNT後的情況來看，心肌炎粗發生率是美國的2倍，呼籲家長不要同意孩子打第二劑BNT，盼疫情指揮中心蒐集更多資料後再決定。

台大公衛教授陳秀熙也持相同的看法，香港已決定12～17歲青少年接種第1劑BNT即可。

指揮中心在本月10日就宣布，暫緩青少年接種第2劑BNT疫苗，指揮官陳時中昨天也說，將待預防接種諮詢委員會（ACIP）28日召開後，再決定是否恢復接種。

不過，依疾管署官網23日公開資訊，國內「12～17歲青少年族群」第2劑BNT疫苗接種率為0.3％，竟有1036人接種第2劑BNT，以基隆完整接種率最高，達2.7％，暖暖國中先前有200多人遭誤打，當時引發家長不滿小孩成為白老鼠，其次為連江縣0.6％、高雄市0.5％、台北市與新竹市均有0.4％，花蓮、宜蘭最少均為0.1％。

指揮中心已喊停，但全台不少縣市依舊有青少年「誤打」第二劑BNT，是否表示中央與地方政策溝通有落差？發言人莊人祥回應表示，雖然暫緩接種，但政策是針對「校園施打」，ACIP並未禁止「校外」施打，父母帶孩子到醫療院所接種，不算是誤打。不過，莊人祥也強調，「雖不禁止，但也不鼓勵家長帶孩子去施打」。

ACIP尚未做成決議，指揮中心就放任青少年可在校外接種BNT第二劑，完全不顧可能引發心肌炎風險，令不少家長十分不以為然，到時候真有狀況出現，該由誰來負責？

（中國時報 鄭郁蓁）