台商回台優惠融資 將延長、加碼

國發會主委龔明鑫24日在立法院表示，如果中國大陸以非經濟理由打壓台商，非僅對廠商不公平，對大陸也不利，政府已準備好歡迎第三波台商回台，年底屆期的「歡迎台商回台5千億元優惠融資方案」，目前僅剩1,500億，將會延長並加碼，據了解目前有展延一年、三年兩個版本，將由政院拍板。

龔明鑫赴立法院經委會報告明年度預算編列情況，多位委員詢及有台商近日在大陸遭罰款追稅，政府如何因應？龔明鑫表示，台商在世界各地都很受好評，也在大陸等國家也創造許多就業機會，如果大陸當局以非經濟理由打壓，這對廠商不公平，長期而言，這也會使得外商不願意到大陸投資，甚至自撤離大陸，對大陸經濟也不利。

龔明鑫指出，政府舉雙手歡迎台商回台，政府自2018年美中貿易戰以來就已準備好「歡迎台商回台行動方案」等投資台灣三大方案，過去因美中貿易戰、疫情已有兩波台商返台，如今大陸缺電、對台商不合理的打壓這第三波，可能會讓台商供應鏈加速移轉，因應這一情勢的改變，政府將會把這三大投資方案準備好。

依經濟部統計，迄今「歡迎台商回台投資行動方案」已吸引236家台商投資逾9千億元，併計投資台灣三大方案已吸引1,061家企業投資1.4兆元，三大方案三年的實施時間（2019～2021）都將於今年底屆期。

龔明鑫表示，有關「歡迎台商回台行動方案」5千億優惠融資目前只剩1,500億元的額度，加以方案年底即將結束，國發會已和經濟部討論，將予以延長並加碼。

國發會官員表示，有關「歡迎台商回台行動方案」的展延，目前有展延一年、三年兩個版本，另加碼要匡列多少額度也在估算中，由於時空環境已改變，未來加碼的優惠融資的利息補貼也要修正。此外，「根留台灣加速投資」、「中小企業加速投資」兩個行動方案年底屆期後，也可望一併展延。

經濟部官員則表示，「歡迎台商回台方案」為三年計畫，計畫到今年12月31日為止。官員指出，投資處評估發現，在收案、通過審案、申請貸款、撥款投資，這些步驟中間都有一段時間的落差，所以還需要盤點1,500億元是否夠用。官員表示，台商們反應相當熱烈，再加上年中再出現一波台商回台的趨勢，所以經濟部正在朝延長年限的方向討論，至於是否要繼續加碼，後續仍要再跟國發會討論。

陸重罰台商 投資台灣三大方案擬再延1年

台商遭到中國大陸以環保理由開罰，引發寒蟬效應，經濟部已研議，包含歡迎台商回台投資在內的「投資台灣三大方案」，到期後將延長到明年，多增加半年或1年，要視盤點手上案子後，還有多少預算可加碼而定。

投資台灣三大方案實施三年，原預計今年落幕。不過近期大陸開罰台企，可能帶動一波回流潮，國發會主委龔明鑫今天表示，要研究對「歡迎台商回台投資行動方案」加碼。

台商回台方案匡列5000億元優惠貸款額度，另外根留台灣與中小企業兩者合計有3300億，等於三大方案共計有8800億元優惠額度，由國發基金支應相關經費。

經濟部表示，目前台商回台方案，還剩下1500億元，本來想說申請家數已減緩，可以挪給其他方案用，但沒想到大陸限電壓力，疫情趨緩後發覺大型台商回流案子又出現，如今又有大陸重罰台企事件，因此確實已考慮方案要「延長年限」，估計會延半年到1年。

由於目前投資台灣事務所手上還有掛號排隊案子，以及已通過申請但尚未落實案子，扣掉這些後，實際1500億元額度會剩下多少，還得盤點。經濟部說，會精算手上案子落實狀況，以及延長所需經費，不足部分再跟國發會討論能增加多少預算。

如果延長，不只台商回流，另外根留台灣與中小企業兩個投資方案也會一起延。經濟部表示，畢竟大型台商回來，也會帶動中下游小廠一起擴增產能。

（中時 王玉樹）