居隔、居檢外出有條件放寬 4原則一次看

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，為因應居家隔離/檢疫者因親屬身故或重病等社會緊急需求，須外出奔喪或探視等，先前已規定於居家隔離/檢疫第1天（含）以後且無症狀，可向地方衛生單位提出申請自費檢驗COVID-19；並於取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，由地方衛生單位安排外出。現基於國內疫情已逐步趨緩，為兼顧民眾需求與防疫，且考量完成疫苗接種可降低感染風險，即日起有條件放寬居家隔離/檢疫者外出奔喪或探視時間，相關規定說明如下：

1.已完成COVID-19疫苗應接種劑次並達14天以上者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次4小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。

2.未完成COVID-19疫苗接種或已完成應接種劑次但未達14天者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次2小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。

3.倘仍有外出需求，可再循前開程序提出申請，次數不限1次。

4.有關上述對象疫苗認可範圍，不論於國內或國外接種，疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單(WHO EUL)或我國核准緊急授權使用或專案製造，由民眾出示接種紀錄或證明認定。

指揮中心提醒，考量醫院或奔喪地點易人群聚集且具傳播風險，為加強外出時之防護措施，確保大眾安全，籲請申請人需配合填寫防疫檢核表，探病者需先取得該醫院同意後才可探視，並應遵循居家隔離/檢疫期間外出探視、奔喪或辦理喪事次數與時間限制，及外出時不得搭乘大眾運輸工具，落實全程佩戴口罩、保持安全社交距離及落實手部衛生等規定。更多資訊可參閱疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下「開放民眾自費檢驗COVID-19申請規定」（網址： http://at.cdc.tw/52xFiL ）。