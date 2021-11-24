打炒房 高雄市長陳其邁宣佈將推囤房稅

高雄市長陳其邁24日表示，在不影響自用住宅、不把負擔由房東轉嫁房客、以及落實居住正義的三原則之下，高雄市將實施所謂的囤房稅，至於稅率，要做整體配套，預定今年底，相關的條例訂定，會送到高雄市議會進行審議。

針對所謂的囤房稅，高雄市長陳其邁24日在議會受訪時指出，高雄市將會推動囤房稅，因為，房屋是用來居住使用，不是用來囤積炒作。

陳其邁指出，實施囤房稅，地方政府對房屋稅條例的規定，本來就有相關的調整空間，立法程序也必須經過市政會議與議會，以自治條例的方式處理。

他強調，高雄市未來實施囤房稅有三大原則，包括居住正義、不要影響到自住房屋、以及不造成房東把稅率或負擔轉嫁給房客等。

陳其邁指出，高雄市目前的房屋，大概有106萬戶，屬於非自用住宅的部分，大概是8.4萬戶左右。

他說，為了落實居住正義，除了未來會推動囤房稅之外，高市府在社會住宅興建的部分，也即將會推動10500戶的社會住宅，也會加強查核紅單的炒作。

另外，持續在包租代管、以及租金補貼，高市府也都將陸續加強，陳其邁表示，最重要的是，要讓年輕人的居住，獲得保障，不僅是租屋能夠降低，也應該要有合理的房價，這樣，才能夠讓每個人都能享有所謂的居住基本權利。

陳其邁強調，住屋或者是房子，屬於消費財，不是用來炒作或用來投資的，高雄囤房稅最快在這個會期、或者在今年底，相關的條例訂定，會送到高雄市議會進行審議。

他說，高雄囤房稅將採取差別稅率，至於稅率部分，還要有一些完整的配套。

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