五倍券助攻 餐飲營業額翻紅

經濟部23日公布10月批發、零售、餐飲業營業額統計。在疫情趨緩、振興五倍券助攻下，餐飲業10月營業額676億元，創歷年同月新高，年增1.4％，結束五個月的負成長，由黑翻紅。



經濟部統計處表示，受惠內用隔板限制解除，餐飲市場明顯回溫，10月餐飲業營業額終轉為正成長，其中餐館業及飲料店業因外食餐飲市場消費動能回溫，加上業者推出優惠活動、吸引來店人潮，營業額分別年增1.3％、2.6％；但外燴及團膳承包業則因大型餐宴活動減少、再加上空廚營收欠佳，導致營業額年減0.8％。



統計處副處長黃偉傑表示，隨疫情趨緩，管制措施鬆綁，實體通路人潮回流，加上業者推出各式促銷活動，帶動10月零售業營業額達3,730億元，創歷年單月新高，年增6.6％、連兩個月正成長，其中綜合零售業營業額來到1,307億元，同寫歷年單月新高，年增5.4％，也告別負成長，但汽機車零售業因進口車銷量減少，年減8.1％。

五倍券對終端消費帶來多少挹注？黃偉傑解釋，經濟部對業者進行五倍券相關調查，發現有24.3％零售業者認為五倍券有助業績成長，餐飲業比例較高約31.7％，而這些廠商認為營收增加幅度約1至2成。



至於批發業10月營業額為1兆205億元，創歷年同月新高，年增率14.3％，連續12個月正成長。黃偉傑說，受惠全球經濟穩定成長，終端需求續溫，加上國際品牌手機出貨暢旺，國際原物料價格高檔盤旋，以及半導體產品價格調漲等因素，致機械器具批發業年增17.9％，建材批發業年增41.4％，化學材料批發業年增29.3％



值得注意的是，汽機車批發業則因為車用晶片短缺，致進口車供應減少，營業額年減17.2％，已連續2個月負成長。黃偉傑說，除晶片問題，航運櫃位問題也將影響汽機車批發業營業額，仍須持續觀察。



展望11月份，三大業別都可望維持年成長走勢，其中批發業在國際原物料價格續居高檔，加上耶誕節、元旦鋪貨旺季來臨，動能可望延續，零售、餐飲業也可望在五倍券、加碼券挹注下，維持正成長，其中批發業11月營業額年增率預估為7.5％至10.5％、零售業為3.5％至6.5％、餐飲業為2％至5％。