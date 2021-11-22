連20紅 10月外銷訂單591億美元 同期最讚

經濟部22日公布10月外銷接單金額為591億美元，創歷年同月新高，年增14.6％，連20個月正成長，10月接單科技類金額呈月減，雖低於預期，但累計前10月達5,407.3億美元，已超越去年全年訂單，創下33年來前10月接單新高，展望11月可望連21紅，全年更有機會挑戰6,500億美元的歷史新高紀錄。

經濟部統計處長黃于玲表示，部分貨品雖因缺料影響接單動能，但企業及個人生活數位化需求佳，新興科技應用持續擴增，加上國際原材物料價格續居高檔，終端消費動能穩健，帶動科技應用產品及傳產貨品接單熱絡。

統計處預估，11月外銷訂單狀況皆與10月持平，金額為590至605億美元，年增2.1％至4.7％。而今年累積至10月接單金額已達5,407.3億美元，超越去年全年接單金額，創史上前10月接單新高紀錄。

不過，10月外銷訂單表現不如預期，科技類產品中包括資訊通信、電子、光學器材接單金額出現月減，黃于玲指出，主要是因為供應鏈缺料有關。她解釋，供應鏈不順比較常看到是在最終端產品，現在發現有些上游因為客戶「長短料」的關係，在累積一段時間後，不敢再持續下單或減緩下單的情況，讓整個供應鏈互相影響，「整個看起來是供應鏈不順暢」。

展望未來，黃于玲說，全球新冠疫情仍反覆不定，加上供應鏈不順問題持續干擾，可能影響外銷接單表現，但隨疫苗施打率上升，主要國家擴大基礎建設，全球景氣穩定復甦，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用與數位化商機持續擴展，以及農曆春節備貨需求增溫，均可望維繫外銷接單成長動能。

從貨品別觀察，受惠5G、高效能運算等商機持續，及年底備貨需求釋出，加上顯示卡、伺服器、網通產品等需求熱絡，帶動相關供應鏈接單增加，支撐電子及資訊通信產品接單成長，分別年增13.2％及8.7％；光學器材因車載、商用等面板需求暢旺，加上背光模組接單成長，致年增14.1％。黃于玲指出，若與前月相比，三項產品呈現月減，主因缺料導致供應鏈不順，使客戶減緩下單。

傳統貨品方面，因全球景氣回溫，業者對設備投資意願提升，及原材物料行情維持高檔，帶動產品價量俱揚，致基本金屬年增39.1％、機械年增21.0％、塑橡膠製品年增28.5％、化學品也年增48.4％。