COP減少溫室氣體 經部：台灣沒有甲烷逸散問題

經濟部表示，甲烷排放在天然氣的生命週期中，主要是發生在天然氣開採及運輸階段的逸散排放，並非在使用階段。由於我國自產化石能源有限，天然氣主要仰賴國外進口，國內幾乎沒有開採天然氣而造成甲烷逸散排放的問題。

經濟部指出，美國與歐盟在COP 26擴大簽署「全球甲烷承諾」，希望各國設法從廢棄物、農業的甲烷排放，以及天然氣於生產及運輸過程造成的甲烷逸散排放予以減少，其目標是2030年要比2020年減少30％排放量，並非減少使用量。目前全球溫室氣體排放主要為二氧化碳，占比74.5％，甲烷占比17％。

由於台灣能源仰賴大量天然氣進口，中油說，為減少甲烷排放，中油從管線、設備元件管理及廢水處理逸散三面向進型，包含降低天然氣管線洩漏、工廠設備元件管理、降低廢水處理逸散等，其中有機物逸散，在煉化三廠經逐年努力已有顯著進步，洩漏率已降至約0.3％，優於法規2％。

台電補充，由於電業占國內甲烷排放比率極低，面對氣候變遷挑戰，短期內以氣代煤降低排碳量並確保供電穩定，長期則規劃引進燃氣電廠混燒氫氣技術，可降低二氧化碳及甲烷排放量，並視國際發展逐步引進技術擴大至專燒，以期促進台灣能源轉型、降低碳排放，邁向2050年淨零排放目標，同時也支持全球甲烷減排倡議。