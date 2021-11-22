2022北市長之爭 藍綠白3強最新支持度出爐

2022縣市首長選舉將至，各政黨也都積極展開布局，其中台北市長選戰也成為備受各界矚目的焦點之一，國民黨以立委蔣萬安呼聲最高；民眾黨因台北市長柯文哲已經兩任不能再選，北市副市長黃珊珊也表態要參選，將可能重演2018年的「三腳督」局面。

《ETtoday新聞雲》於11月17日至19日針對19歲以上的台北市民進行2022台北市長人選調查。調查結果顯示，民進黨中，台北市民最支持陳時中；台灣民眾黨中，台北市民最支持黃珊珊。若2022台北市長由陳時中與蔣萬安兩人藍綠對決，則蔣萬安以50.3%的支持度領先陳時中的32.0%，目前支持度差距為18.3%。若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局，會使蔣萬安的部分支持者跑票，將蔣萬安與陳時中雙方的支持度差距從18.3%拉近為13.2%。

另對於現任市長柯文哲的施政表現，有50.8%的市民感到滿意，但也有44.1%的市民感到不滿意。顯示台北市民對市長柯文哲的施政評價兩極。

黨內互比

在民進黨陳時中與林佳龍，台北市民最支持陳時中

在民眾黨黃珊珊與高虹安，台北市民最支持黃珊珊

1.民進黨互比：陳時中小勝！

根據這次民調結果顯示，民進黨的陳時中以及林佳龍這兩位，支持度差異不大。陳時中的支持度22.5%，林佳龍的支持度19.6%，兩人的支持度差距2.9%。然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有57.9%。

2.台灣民眾黨互比：黃珊珊勝！

根據這次民調結果顯示，台灣民眾黨的黃珊珊以及高虹安這兩位，黃珊珊勝。黃珊珊的支持度37.3%，高虹安的支持度7.2%，兩人的支持度差距為30.1%。然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有55.6%。

若2022台北市長由陳時中與蔣萬安兩人藍綠對決：蔣萬安勝！

若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局：蔣萬安勝！

根據調查，若2022台北市長是由陳時中與蔣萬安兩人藍綠對決，則蔣萬安以50.3%的支持度領先陳時中32.0%的支持度，兩人差距18.3%。

由《ETtoday新聞雲》歷次調查結果觀察，蔣萬安支持度逐漸上升，陳時中支持度則呈現下滑趨勢，在2021年7月的調查中，兩人支持度差距開始具明顯差異，本次調查兩人支持度差距仍持續提升，顯示陳時中的支持度因台灣本土新冠肺炎疫情爆發，受到不小的衝擊。

若台灣民眾黨由高虹安加入戰局，蔣萬安的支持度將從50.3%減少5.5%至44.8%；陳時中的支持度則由32.0%減少0.4%至31.6%，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至13.2%，蔣萬安小勝。

若台灣民眾黨由黃珊珊加入戰局，蔣萬安的支持度將從50.3%下滑10.6%至39.7%；陳時中的支持度則由32.0%減少3.8%至28.2%，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至11.5%，蔣萬安小勝。相較於高虹安，黃珊珊加入戰局對於蔣萬安的支持度具有較大影響。

相較前次調查（2021年7月），黃珊珊因抗疫表現而支持度提升至18.0%，然隨著疫情趨緩，黃珊珊的支持度未再繼續提升，本次調查支持度為18.1%；蔣萬安支持度亦無太大變化，僅提升0.9%；陳時中支持度下滑4.1%，但因蔣萬安與黃珊珊兩人支持度無太大變化，估計陳時中原先支持者多數轉為不知道/不投票等無反應狀態。

2022台北市長由林佳龍與蔣萬安兩人藍綠對決：蔣萬安勝！

若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局：蔣萬安勝！

根據調查，若2022台北市長是由林佳龍與蔣萬安兩人藍綠對決，蔣萬安以50.6%的支持度勝過林佳龍的支持度29.0%，兩人差距21.6%，蔣萬安勝。

陳時中、林佳龍兩人分別與藍營蔣萬安對戰，與蔣萬安的支持度差距並無太大差異（陳時中vs.蔣萬安，差距18.3%；林佳龍 vs蔣萬安，差距21.6% )，若2022台北市長選舉，由林佳龍代表民進黨參選，後續變化仍待觀察。

若台灣民眾黨由高虹安加入戰局，蔣萬安的支持度將從50.6%減少4.1%至46.5%；林佳龍的支持度則由29.0%減少1.4%至27.6%，蔣萬安與林佳龍的支持度差距拉近至18.9%，蔣萬安勝。

若台灣民眾黨由黃珊珊加入戰局，蔣萬安的支持度將從50.6%下滑9.8%至40.8%；林佳龍的支持度則由29.0%減少3.6%至25.4%，蔣萬安與林佳龍的支持度差距拉近至15.4%。相較於高虹安，黃珊珊加入戰局對於蔣萬安的支持度具有較大影響。

現任台北市長柯文哲施政滿意度50.8%

台北市民對現任市長柯文哲施政的滿意度為50.8%（非常滿意8.5%、還算滿意42.3%）；另有44.1%台北市民對現任市長柯文哲感到不滿意（非常不滿意19.3%、不太滿意24.8%）。

調查說明

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年11月17日至19日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿19歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,789份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.32%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（110年10月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市19歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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