2024總統卡位戰 5熱門人選民調PK

面對後蔡英文時期的即將到來，民進黨蔡英文總統會交棒給誰？而侯友宜已然成為國民黨一顆新太陽，加上台北市長柯文哲及桃園市長鄭文燦屆滿卸任後也被點名可能挑戰2024總統大位。2024總統卡位戰是否提前開打？

《ETtoday新聞雲》於11月17日至19日針對18歲以上的民眾進行「2024總統選舉人選調查」。調查結果顯示，國民黨侯友宜與朱立倫的黨內互比，侯友宜勝，兩人支持度差距29.6%；民進黨賴清德與鄭文燦的黨內互比，賴清德勝，兩人支持度差距30.2%。

對照《ETtoday新聞雲》歷次的未來政治領袖評比調查，侯友宜與賴清德皆擁有穩定的支持度，侯友宜看好度一直維持冠軍領先地位，而賴清德的看好度多維持在前三名內。若2024總統選戰，藍綠由侯友宜與賴清德兩人對決，侯友宜支持度41.8%，賴清德支持度38.6%，侯友宜微幅領先，差距3.2%，屬膠著狀態。但若是民眾黨柯文哲加入戰局，柯文哲將瓜分侯友宜的原先支持者，使得賴清德以35.5%的支持度，微幅領先侯友宜支持度30.3%，差距5.2%。但因時間尚早，選舉態勢仍可能會有變化。

柯文哲在歷次政治領袖評比中，僅於2021年6月因憑藉醫生專業，各項果斷決策在疫情初期抗疫表現突出，獲得民眾看好，排名第二名，其餘調查都在第六名之後。以本次調查結果來看，若柯文哲參選2024總統，不論藍綠兩營推派90

人選為何，均無勝算，但卻瓜分不少藍營票源，使得綠營微幅領先。

若2024總統選舉，賴清德不選，由鄭文燦代表民進黨參選：鄭文燦在歷次政治領袖評比表現，排名波動極大，2021年6月因受部桃群聚感染與華航諾富特事件等新冠肺炎疫情的影響，排名由第三名掉至第八名，最近一次的調查（2021年9月）又因疫情趨緩而上升至第四名，顯示鄭文燦尚未擁有一定數量的忠誠支持者，支持度易受事件影響而下滑。從本次調查來看，若鄭文燦參選2024總統選舉，現階段僅在對決國民黨朱立倫、民眾黨柯文哲時，微幅領先。

黨內互比

在綠營賴清德與鄭文燦兩人中，民眾最支持賴清德

在藍營朱立倫與侯友宜兩人中，民眾最支持侯友宜

1.綠營互比：賴清德大幅領先！

根據這次民調結果顯示，在綠營的賴清德與鄭文燦這兩人中，賴清德的支持度42.3%，鄭文燦的支持度12.1%，兩人的支持度差距有30.2%。然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有45.6%。

2.藍營互比：侯友宜大幅領先！

根據這次民調結果顯示，在藍營的朱立倫與侯友宜這兩人中，侯友宜的支持度43.0%，朱立倫的支持度13.4%，兩人的支持度差距有29.6%。然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有43.6%。

若2024總統選舉由賴清德與侯友宜兩人藍綠對決：暫為平手！

若台灣民眾黨的柯文哲加入戰局：賴清德微幅領先！

根據調查，若2024總統選舉是由賴清德與侯友宜兩人藍綠對決，則侯友宜以41.8%的支持度小勝賴清德38.6%的支持度，兩人差距3.2%。

若柯文哲加入戰局，侯友宜的支持度將從41.8%下滑11.5%至30.3%；賴清德的支持度則由38.6%減少3.1%至35.5%，賴清德與侯友宜的支持度差距拉近為5.2%，賴清德微幅領先。

若2024總統選舉由賴清德與朱立倫兩人藍綠對決：賴清德勝！

若台灣民眾黨的柯文哲加入戰局：賴清德勝！

根據調查，若2024總統選舉是由賴清德與朱立倫兩人藍綠對決，則賴清德以45.9%的支持度勝過朱立倫28.7%的支持度，兩人差距17.2%。

若柯文哲加入戰局，則賴清德支持度38.6%，柯文哲支持度25.5%，兩人差距13.1%，賴清德勝。

若2024總統選舉由鄭文燦與侯友宜兩人藍綠對決：侯友宜勝！

若台灣民眾黨的柯文哲加入戰局：侯友宜微幅領先！

根據調查，若2024總統選舉是由鄭文燦與侯友宜兩人藍綠對決，則侯友宜以46.7%的支持度勝過鄭文燦的支持度30.9%，兩人差距15.8%。

若柯文哲加入戰局，侯友宜的支持度將從46.7%下滑13.2%至33.5%；鄭文燦的支持度則由30.9%減少2.0%至28.9%，侯友宜與鄭文燦的支持度差距拉近為4.6%，侯友宜微幅領先。

若2024總統選舉由鄭文燦與朱立倫兩人藍綠對決：鄭文燦微幅領先！

若台灣民眾黨的柯文哲加入戰局：鄭文燦微幅領先！

根據調查，若2024總統選舉是由鄭文燦與朱立倫兩人藍綠對決，則鄭文燦以38.4%的支持度小勝朱立倫的支持度32.4%，兩人差距6.0%。

若柯文哲加入戰局，則鄭文燦支持度32.9%，柯文哲支持度28.3%，兩人差距4.6%，鄭文燦小勝。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年11月17日至19日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,833份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.29%。進行統計分析之前，原始資料先依台閩地區最新人口統計資料（110年10月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。