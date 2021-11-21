想申請移工專案引進 要先知道這些事

為兼顧國內產業及照顧人力需求，中央流行疫情指揮中心核定勞動部移工專案引進計畫，在2022年6月30日前，分兩階段引進移工，而指揮中心也於2021年11月11日起同意開放引進印尼移工入境。勞動部表示，目前已經開放線上受理，雇主或仲介公司申請後，將採入境積分制安排移工入境。

勞動部宣布啟動兩階段專案引進，第一階段為2022年2月14日前移工入境全數入住集中檢疫所，包含檢疫14天及自主健康管理7天，釋出1,700床檢疫容量；第二階段設定為2022年2月15日起，除釋出2,500床集中檢疫容量外，移工也可前往防疫旅館辦理檢疫。

Q：移工入境前，雇主需要辦理哪些防疫措施？

A：一、雇主應於移工入境前為移工購買商業保險，二、產業類（含機構類）移工的雇主應依規定安排移工入境後之住宿地點，並於引進移工前，由當地勞工主管機關事前查核，確認居住地點是否符合規定，並由當地勞工主管機關備查。

Q：哪些雇主要申請移工居住地點事前查核？

A：一、產業類（含機構類）移工的雇主須辦理移工居住地點事前查核，家庭類移工的雇主則無須辦理。二、移工取得來臺簽證後，產業類（含機構類）雇主應先向當地勞工主管機關申請事前查核，並經備查後，即可至「入出國移工機場關懷服務網」上傳相關證明，申請移工入境。

Q：移工檢疫費用及自主健康管理的相關費用應由誰負擔？

A：一、檢疫費用及自主健康管理入住指定地點費用：1.家庭類及機構類移工：由雇主、勞動部共同負擔，勞動部定額補助每人每日新台幣750元。2.產業類（不含機構類）移工：全額由雇主負擔。二、檢疫後的PCR費用：由政府支應三、自主健康管理期間快篩費用：由政府支應。四、前往本部指定地點之交通費用：1.家庭類及機構類移工：由政府安排及支應2.產業類（不含機構類）移工：由雇主自行安排及負擔費用

Q：雇主於移工入境前應為移工購買商業保險，保費誰支出？

A：保險期間為移工入境日起30日，保險給付額度為新臺幣50萬元，雇主需全額無償墊付保費並放棄保費請求權，不得抵扣移工的工資，違者可處以罰鍰6萬至30萬元，並廢止許可。一、 雇主聘僱人數4人以下：由移工擔任要保人及被保險人，並出具委任書授權雇主代理投保。二、 雇主聘僱人數5人以上：由雇主擔任投保單位，移工擔任被保險人，雇主為移工購買團體保險並負擔保費。

Q：移工於自主健康管理期間，雇主須否給付其工資？

A：自主健康管理期間（7天）續住集中檢疫所，為雇主同意專案引進的條件之一，移工雖然無法出勤，但仍須依勞動契約約定，照付工資，無論是產業類或家庭類雇主若未正常給付工資，都可依法開罰。