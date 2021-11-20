萬金石馬拉松明開跑 肯亞女選手驚傳確診

新北市萬金石馬拉松明天(21日)將在萬里翡翠灣舉辦，不料其中一名參賽的肯亞選手在今晚驚傳確診，主辦單位緊急通報後，中央流行疫情指揮中心也在晚間緊急回應，證實確有此事。

中華民國田徑協會表示，該名國際菁英選手於自主健康管理期間，除進行戶外練習外，未有其他活動，為最高標準防疫，環保局已於18日進行賽道全程清消，今晚也特別針對國際菁英選手練跑路線再進行消毒。

指揮中心晚間聲明指出，確診者為肯亞籍20多歲女性，為境外移入檢驗陽性個案(CT值32)，該名個案曾在母國確診，因參加萬金石馬拉松，於入境檢疫期滿後於自主健康管理期間檢驗陽性確診，其餘疫調中。詳細情形將在明天的疫情記者會上完整說明。

（ 中時新聞網 林毅 、中時、 王家瑜）

匡列11人、賽道全面清消

萬金石馬拉松21日將開跑，新北市府邀請12名外籍選手參賽，其中1名肯亞籍女選手的COVID-19核酸檢測為陽性，另外11名選手被匡列居家隔離，市府今晚再次消毒這些選手練跑路線。

據ETtoday新聞雲報導，「2021新北市萬金石馬拉松」將於21日於萬里翡翠灣舉辦，活動在即，卻有1名肯亞籍選手入境後進行14天隔離檢疫，今天進行第3次採檢，病毒PCR檢測為陽性、Ct值32。主辦單位已通報中央流行疫情疫情指揮中心，同時今晚賽道全面清消。

中央流行疫情指揮中心今天晚間緊急發布說明，肯亞籍20多歲女性為境外移入檢驗陽性個案，其CT值32，初步了解，個案曾在母國確診，因參加萬金石馬拉松於入境檢疫期滿後於自主健康管理期間檢驗陽性確診，其餘疫調中。其他將於明天下午發布新聞稿統一說明。

新北市府體育處今天晚上發布新聞表示，2021新北市萬金石馬拉松將於21日於萬里翡翠灣舉辦；經中央流行疫情指揮中心10月25日核准「國際菁英選手來台專案」，於10月29日、30日分批入境。

體育處表示，這些選手依中央流行疫情指揮中心防疫規定，入境後14天隔離檢疫，7天自主健康管理，入境期間每7天進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的核酸檢測（PCR）。於11月20日進行第3次採檢時，其中1名肯亞籍選手的PCR檢測結果為陽性，Ct值32。

體育處長洪玉玲接受中央社記者電訪表示，今年共有7560人參賽，其中包括主辦單位邀請的12名國外菁英選手，共來自肯亞、衣索比亞、白俄羅斯，共有6男6女12名選手。入境後，依照防疫規定入住飯店檢疫。

體育處說，篩檢肯亞選手為PCR陽性後，通報新北市府衛生局，同時通報中央流行疫情指揮中心，立即將確診者送至醫院隔離治療，並匡列相關接觸者11人居家隔離。

洪玉玲說，相關接觸者是其他受邀的另11名來台參加萬金石馬拉松的選手。他們在飯店周邊戶外練習時因有相關接觸，故被匡列居家隔離。不過，這些選手並未前往賽道練習。

新聞稿轉述中華民國田徑協會表示，該名確診的肯亞籍國際菁英選手於自主健康管理期間，除進行戶外練習外，沒有其他活動，為最高標準防疫。新北市府環保局雖已於18日全程消毒賽道，今天（20日）晚間也特別針對國際菁英選手練跑的飯店周邊路線再次消毒。

體育處表示，2021新北市萬金石馬拉松防疫採最高規格，賽前所有人員須提供疫苗接種14天證明、PCR核酸檢測陰性或快篩陰性證明；現場增設防疫通道，實聯制、體溫量測、手部消毒，增設洗手及消毒設施，提供口罩配戴；起跑後，距離拉開才能脫下口罩，賽道補給採單包裝方式提供，減少不必要接觸。

（中央社）