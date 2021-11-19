文大高層人事大異動 新董事教育部審核中

文化大學傳出高層人事大異動，原校長徐興慶不續任，由副校長王淑音出任代理校長；董事方面則邀請台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞與前教育部長吳清基等人擔任。校方對此低調不願說明，但有關人士證實相關訊息皆屬實。教育部回應，董事資格正在審核當中。

文化大學老董事長張鏡湖身故後，董事長懸缺已久，董事會與高層人事動態深受各界矚目，最後在今年8月士林地方法院裁定，由台大前副校長、大氣系教授陳泰然擔任該校第18屆臨時董事長，不過校友會仍無法接受，9月底召開記者會大力抨擊，家族與校友兩派仍僵持不下。

由於董事會混局連帶影響到校內人事，文大校長徐興慶5月已表明不續任，確定由副校長王淑音二度出任代理校長，董事方面則邀請台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞與前教育部長吳清基擔任。

對此，管中閔態度十分低調，僅表達建議詢問法院指派的董事長陳泰然；蘇慧貞未接聽電話；吳清基則說，確定有洽談過此事，但目前尚未接到通知，強調只要是正派經營辦學，都會認真協助把學校辦好。

對於校內高層人士異動，校方態度十分低調，不願對外回應，但有關人士證實相關訊息皆屬實，並且新董事名單正待教育部核定，不過董事一職並無給薪，因此沒有違法兼職問題，學校已將名單送至教育部審核中。

教育部回應，文大董事會因任期屆滿，於110年11月10日召開會議改選第19屆董事。教育部已在11月17日收到學校會報送改選資料，刻正依《私校法》等相關規定審核其程序及董事資格。

至於兼任董事是否涉及法律爭議，教育部說明，國立大學校長為《公務員服務法》適用對象，如擬兼任私立學校董事，應依相關規定報經本部許可。言下之意即為沒有違法。（旺報 李侑珊）