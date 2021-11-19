出口狂飆 前三季經常帳順差創同期新高

中央銀行公布第三國際收支，經常帳順差略降至261億美元，主要因進出口雖同創單季新高，但進口成長高於出口所致，尤其因出口成長表現極其耀眼、連16個月長紅，使得前三季經常帳順差累計破800億美元大關至810.2億美元，創歷史同期新高紀錄，預料全年經常帳順差也將創新高。

央行統計並顯示，第三季金融帳淨流出271億美元、也創單季新高，且已連續45季淨流出，累計高達5,940.1億美元，以9月底新台幣對美元匯率27.886元計算，合新台幣16兆5,526億元，約是七年總稅收總和。且觀察第四季淨流出趨勢不變，估計累計46季將正式衝破6,000億美元大關。另今年前三季累計淨流出702.5億美元，一樣創下同期新高紀錄。

央行官員表示，第三季經常帳順差季減34.7億美元，主要是商品貿易順差215.7億美元、年減19.6億美元，反應出口強勁帶動進口大增，及原物料價格上漲，且廠商積極採購資本設備，其中半導體設備年增37億美元或67.27％，反應在進口964.2億美元、創單季新高。「其實當季出口1,179.9億美元，也是單季新高」。 第三季金融帳淨流出季增13.8億美元，較去年同期大增87.4億美元。央行官員認為，主要是外資減碼台股79.5億美元，及保險業投資國外債券增加，「國人海外資產配置一直有一定的需求，且以透過壽險公司出去居多」，另民眾的外幣存款，銀行也偏向加碼海外投資。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，即代表資金淨流出。如由民間部門持有即金融帳淨流出，如由貨幣當局持有，即為準備資產增加。