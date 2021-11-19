明年健保費率無共識 兩案併陳送衛部裁定

衛福部健保會今召開費率審議會議，耗時1小時半討論，決定以2案併陳方式送衛福部裁定、行政院核定。其中1項方案為維持現行5.17%費率，另1方案則是提高費率至5.22~5.32%。若維持現行費率，明年的安全準備金將低於1個月，可能創下二代健保以來首次低於1個月的紀錄。

全民健保1995年開辦，一般保險費率分別在2002、2010年調高，從4.25%調至4.55%，再調至5.17%。二代健保實施後，因加收補充保費，加上安全準備金處於高水位，2013年費率降至4.91%，2016年降至4.69%，今年則漲至馬政府時代的5.17%。

今健保會進行明年度費率審議，依據健保財務推估，若維持現行一般保險費率5.17%，以9月份協商的2022年度醫療給付費用總額，採付費者方案（成長率2.577%）或醫界方案（成長率4.233%）試算，明年底安全準備皆不足1個月保險給付支出，為0.91及0.69個月，無法符合《健保法》第78條安全準備以1~3個月保險給付支出為原則的規定。

為此，健保署提出以明年底安全準備維持1個月保險給付支出的方案，預估費率需分別調整為5.22%（調幅0.97%，總額採付費者方案）及5.32%（調幅2.90%，總額採醫界方案）。健保會執行秘書周淑婉表示，若採這2項費率，明年底安全準備金將落在1.01至1.02個月。

會中支持維持現行費率5.17%者，主要考量今年景氣仍受新冠肺炎疫情影響，雖然明年度基本工資、軍公教薪水都已調高，但基層民眾實質薪水不必然會調整，不宜再增加民眾負擔。對於安全準備金，可透過各項措施挹注財務，例如股市活絡將增加補充保險費收入、總額剩餘款應回補安全準備等，讓明年底安全準備或可維持1個月的水準，不一定要調整費率。

另外，支持將費率調整為5.22~5.32%的委員，主要是認為不宜輕易打破《健保法》第78條維持明底安全準備金至少1個月的原則，且微幅調整費率可適時紓解健保財務壓力，避免未來一次大幅調高，並建議一併檢討與費率相關的合理平均眷口數。

衛福部長陳時中今年9月曾預告明年不調高一般保費費率，若明年費率維持現況，周淑婉表示，這將創下二代健保以來首次面臨明年底安全準備金低於1個月的紀錄。健保會將依《健保法》第24條規定，儘速將2案陳報衛福部，由衛福部轉陳行政院核定後公告。

談明年健保費率 陳時中：我們承諾2年不調 擬從2方向因應

衛福部健保會今完成費率審議，採2案併陳方式送衛福部裁定、行政院核定，其中1項方案為維持現行一般保費費率5.17％，另1方案則是提高費率至5.22~5.32％。衛福部長陳時中曾預告指明年不調保費，今陳時中再度重申承諾2年不調不是隨便講，但規劃從使用者付費、提高旅外國人保費的公平性著手因應。

根據健保財務推估，若維持現行費率5.17％，不論是從付費者、醫界方案的總額成長率來試算，明年底安全準備將只剩下0.91及0.69個月，無法滿足《健保法》所規定的至少1個月保險給付支出。而若採第2方案，即5.22~5.32％，明年底安全準備金則有1.01~1.02個月。

由於過去陳時中數度預告明年不調保費，外界高度關注衛福部的裁定方向。對此，陳時中今日傍晚表示不傾向調高費率，不過衛福部也會將各界的意見納入考量，畢竟這是攸關全體的事，健保會的建議也是從不同的角度來看。

對於若不調高費率，明年安全準備將低於1個月，陳時中回應「我們要平衡1個月，這是《健保法》所規定」。他也透露，醫界一再反映部分負擔應該要調整，明年衛福部將朝著使用者付費的方向前進，推動部分負擔，會增加一點，加強民眾心理建設、減少醫療浪費，讓財務能平衡，傾向不調費率，另一作法則是要讓旅外國人保費更公平。

陳時中今也再度強調，「我們承諾2年不調（費率），我們敢承諾，是因為我們覺得其他部分應該還有努力的空間，不是隨隨便便講」。

（ 中時 林周義）