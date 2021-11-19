AZ混打「8周比4周好」台大試驗結果曝

疫苗接種是預防新冠肺炎的重要策略，為了瞭解不同疫苗混打後的效益，台大醫院日前率先展開AZ＋莫德納疫苗混打試驗，共收案400人，結果發現AZ混打莫德納產生的中和抗體效價，遠高於兩劑AZ，其中又以「間隔8周」組略高於「間隔4周」組。台灣大學副校長張上淳透露，目前研究仍持續進行中，已完成接種後3個月抽血檢驗，抗體效價確實如國外發現有持續下降的趨勢。

該研究由台灣大學副校長張上淳領軍，總共收案400人，受試者年齡介於20至65歲，平均年齡為41歲，其中75％為女性。受試者共分為4組，分別是「兩劑AZ間隔8周 」、「AZ＋莫德納間隔8周」、「AZ＋莫德納間隔4周」、「兩劑莫德納間隔4周」。

台大醫院發表400人混打試驗結果，AZ＋莫德納的中和抗體效價遠高於兩劑AZ。（圖取自台大醫院）

台大醫院教學部主任盛望徽說明，試驗結果顯示，混打的2個組別產生的抗體效價，遠高於兩劑AZ組，且與兩劑莫德納相當；混打組的抗體效價在接種後14天達到最高，到了第28天有下降趨勢。張上淳透露，台大的研究尚未結束，目前已完成接種後3個月抽血檢驗，初步結果看來，中和抗體效價確實漸漸下降中，這也是為什麼國外追蹤到6個月看到抗體明顯下降，需要追加第三劑。

隨著病毒不斷變化，疫苗對於變異株的抗體效價可能受影響。該研究發現，針對Alpha和Delta變異株，混打組在第14天及28天都可以提供良好的保護力，但對於Delta變異株的中和抗體較Alpha變異株低。

至於接種疫苗後可能出現的發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、關節痛等全身副作用，以「AZ＋莫德納間隔4周」、「兩劑莫德納間隔4周」較嚴重，其中肌肉痠痛及疲倦最為常見；其次為「AZ＋莫德納間隔8周」，「兩劑AZ間隔8周 」最輕。盛望徽說明，受試者出現的副作用大多為輕微至中等程度的短暫反應，本次研究中未發現嚴重心肌炎個案。

有關AZ混打莫德納的最佳間隔，盛望徽表示，目前還沒有一致的結論，國外從4周到24周的數據都有，而台大研究針對4周及8周來看，8周的組別產生的抗體稍高，副作用也少一點，「目前認為相隔8周混打是好的建議」，但國外也有12周的報告，將持續進行觀察研究。

而不同年齡是否會影響接種後中和抗體及副作用？盛望徽表示，這次研究中未看到明顯差異；張上淳補充，由於當時招募的是已打第一劑的對象，主要是第一類的醫護人員，未納入老年人，因此無法精準了解各年齡差異。

另外，中央流行疫情指揮中心今天開放第14期混打預約，共28萬人符合預約資格，但不少民眾對於選擇BNT或莫德納無法抉擇。盛望徽表示，從國外資料來看，BNT副作用稍微低一點，但莫德納的抗體效價稍微高一點，並強調「不管混打哪一個mRNA疫苗，都是安全且有效的」。

（中時 王家瑜）