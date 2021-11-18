何時啟動降稅措施?政院:視物價滾動檢討

全球通膨升溫，國內物價蠢動，連鎖速食龍頭麥當勞也喊漲，行政院穩定物價小組已開始盤點平抑物價的降稅措施，包含：機動調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的關稅、營業稅；及調降油氣的貨物稅。至於何時啟動降稅措施，行政院發言人羅秉成18日表示，會視物價滾動檢討。

對於有餐飲業者呼籲政府以減稅或免稅方式協助餐飲業抗漲，財政部官員指出，若要調降大宗物資等關稅，須由產業主管機關提案，經關稅稅率審議小組通過，再提報行政院核定，目前相關主管機關尚未提案。行政院官員則強調，降稅措施目前在盤點工具中，還未到啟動時機。

據了解，財政部已在行政院穩定物價小組會議，就「黃小玉」、原油等大宗物資機動降稅機制提出說明，及相關法規參考。

有關調降大宗物資關稅，「關稅法」第71條規定，為應付國內或國際經濟特殊情況，調節物資，得在稅率50％以內增減，但大宗物資價格大幅波動時，得在百分之百內增減，以一年為限。官員說，大宗物資關稅可以降到零，目前黃豆已是免稅，且大宗物資的範圍可以比較彈性解釋，不一定僅限「黃小玉」，例如去年疫情期間，口罩就解釋為防疫必須的民生物資，將關稅降到零。

至於調降大宗物資營業稅，「營業稅法」第9條之1規定，行政院得機動調整進口小麥、大麥、玉米或黃豆應徵營業稅。有關油氣類，「貨物稅條例」第10條規定，行政院得視實際情況，在應徵稅額50％內增減。

羅秉成指出，目前政府穩定物價的因應作為，包含維持水電油氣價格穩定。油價部分，維持亞洲鄰近國家最低價格，及緩漲機制；電的部分，到明年3月底前都不會調漲；水、天然氣、桶裝瓦斯等，目前沒有調漲計畫。

至於重要工業物料部分，鋼、鋁、鋼筋協調中鋼、中鋁優先提供國內；貨櫃跟運費部分，也會協調國籍航商優先提供給國內業者貨櫃，縮短等候期，並提供合理價格。

此外，每日監控民生物資價格，若有異常，主管部會將立即處理，也已協調六大量販超市設置平價專區。若涉壟斷、囤積哄抬，公平會、法務部立即查處。

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