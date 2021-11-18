近25年最高 軍公教調薪4％ 約聘僱也受惠

行政院10月底拍板軍公教調薪案，自2023年起軍公教將加漲4％，人事行政總處18日也會向院會陳報「軍公教調薪配套措施」報告。主計長朱澤民18日在立院財政委員會備詢時指出，調薪目前是朝正式與非正式人員一併調整方向，也就是公家機關非正式編制約雇人員，中央加地方約20萬人也有機會調薪4％。

立院財政委員會18日邀請財政部、經濟部、金管會、外交部、國發會等部會針對全球最低稅負制提出專案報告說明，另報告111年度軍公教人員待遇準備編列情形。

綠營立委吳秉叡指出，非正式編制的約僱人員也屬於公家機關人員，應一併享經濟成長果實，與軍公教人員一樣調薪4％。

朱澤民則回應，行政院會已在討論其議題，我國擬針對非正式編制的約雇、臨時人員，比照軍公教人員調薪4％，目前是朝這個方向規劃。行政院秘書長李孟諺也表示已提報其方案，待院會決議。

根據主計總處統計，公家機關非正式編制人員在中央約有15萬人，其中行政機關約1～2萬人、營業基金預算如公立大學、公立醫院等約13萬人；而地方約5～6萬人，合計20萬人。

軍公教調薪 政院拍板本俸加給均調足4％

行政院會18日拍板明年軍公教調薪包含薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）、主管職務加給三項均調足4％。適用對象包括軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員。

行政院長蘇貞昌上月27日核定明年1月1日起軍公教調薪4％，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次，所需經費314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元，預估至少82萬人受惠。

行政院會今日進一步拍板軍公教調薪包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等三項，均調足4％。適用對象：包括軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員。

人事行政總處表示，明（111）年度軍公教員工調薪案所需經費314億元，中央部分153億元，已納入「111年度中央政府總預算案修正案」，2021年10月28日函送立法院審議，地方部分161億元，將透過中央特別統籌分配稅款予以協助。 人事總處指出，目前正就軍公教人員俸(薪)額表、專業加給表及主管職務加給表支給數額，進行細部調整作業研議中，嗣總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布後，由行政院核定各項數額支給表，自2022年1月1日生效，並函送各機關據以辦理。

2018年軍公教調薪3％時，公務員的專業加給和教師的學術加給調幅出現落差，教師的學術加給調幅在2.17％至2.85％間，並未調足3％，公務員則是3％，導致加薪幅度不一。全國教師工會總聯合會日前呼籲教師學術加給調足4％，蘇貞昌日前在立法院備詢時允諾會調足4％。