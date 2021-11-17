民生用氣凍漲 中油今年估虧400億

行政院穩定物價小組提出維持水電價格穩定等措施，為穩固民生物價，中油自行吸收漲幅，預估2021全年度虧損將高達400億元。經濟部長王美花17日於立法院答詢時強調，桶裝天然氣到年底，仍會持續凍漲。

經濟部官員補充說，主要維持凍漲是桶裝瓦斯，民生用氣也會持續凍漲，電業天然氣價格這幾個月都有調漲，但政策方向上，只要與民生相關部分，在物價較波動時會先吸收。據悉，按往例，春節期間若國際油價或氣價波動劇烈，經濟部會啟動緩漲或凍漲機制，農曆年後視情況逐步反映成本。

立法院經濟委員會11日審查111年度中油、台水等所屬國營事業預算。據中油提供的預算報告指出，在沙烏地阿拉伯與俄羅斯等產油國（OPEC+）維持大規模減產、歐美各國加快施打疫苗，及維持邊境封鎖等限制下，截至10月間布蘭特原油維持每桶80美元以上，有過熱現象。行政院穩定物價小組讓油價循緩漲機制處理，油價每公升上漲至35元以上，將讓中油與政府吸收75％漲幅、而天然氣與桶裝瓦斯則維持凍漲。

中油代理董事長李順欽回應藍委楊瓊瓔質詢時表示，配合政府物價穩定政策，持續吸收、凍漲油氣等能源價格，預估11、12月還會虧損約500億元，中油雖然採長約購買，市場變化影響不大，但預估到年底，煉油、石化盈餘將被油品緩漲、氣價凍漲吃掉，估計全年虧損高達400億元。

為穩定物價，楊瓊瓔也要求桶裝瓦斯千萬不能調漲，否則將反映在小吃攤販等物價上。對此，王美花承諾「這部分會持續凍漲」。

此外，主計總處17日發布國情統計通報指出，隨著全球經濟陸續重啟，油品需求增加，加上OPEC+減產，以致2021年以來油價逐季回升，由第一季的每桶60.0美元升至第三季的72.6美元，10月又攀升至82.1美元，10月國際原油行情已較2020年同期漲逾一倍。惟同期間在新台幣升值（10月較去年同月升值3.5％）、政府啟動油價緩漲機制平衡下，國內油料費（汽、柴油）年漲29％，不及三成，較原油漲幅和緩許多。

主計總處表示，近期國際原油受全球景氣、產油國供應量、地緣政治情勢，及市場投機等因素影響，價格波動劇烈，以OPEC油價為例，2020年由於疫情重創全球經濟，油價挫跌至平均每桶41.5美元，較前一年回跌35.2％。

再生能源發電 持續攀升

全球疫情趨穩，消費動能轉強，加上貨櫃塞港影響航運物流，導致供需失衡、國際商品價格上揚，刺激國內廠商增產。以2021年第三季與上年同期相比，國內能源消費增加5.9％，能源供給增幅則達12.5％；另外，來自煉油廠為滿足煉製需求的部分，也使原油進口增加31.1％。增幅之所以劇烈，主因上年同季國際市場油品需求低迷，第三季已恢復以往水準。

能源局分析，工業部門含石化原料用的非能源消費，第三季占61.7％，主要是來自國際市場對鋼品、石化原料與塑膠產品需求殷切，加以晶圓代工、IC封測產能滿載，廠商積極擴增國內產能，使工業部門能源消費增加13.4％。

運輸部門第三季則占13.7 ％，7月底，疫情警戒由三級降為二級，但交通量未恢復以往水準，運輸部門能源消費因此減少10.1％。

住宅部門第三季占8.7％，這是與防疫規定仍未全面鬆綁有關，民眾居家烹飪帶動用氣需求，惟第三季平均氣溫低於上年同季，用電量減少，抵消用氣增幅，使第三季住宅部門能源消費減少1.9％。

服務業部門第三季占6.7％，由於上年同季適逢振興方案挹注，加上第三季餐飲、休閒娛樂與文教場所仍須維持內用席次降載等容留限制，影響其營運活動，導致第三季服務業部門能源消費減少9％。

值得注意的是，第三季發電結構及再生能源發電量出現變化，能源局說，第三季呈現減煤、增氣、展綠、非核的趨勢，燃煤占比由48.7％減少至47.6％，燃氣占比由32.8％增加至35.7％，核能占比由11％減少至7.9％，再生能源占比由4.8％增加至6％；其中總體再生能源發電量不斷增加，主因水情漸趨回穩，加以太陽光電裝置容量持續擴增，帶動慣常水力及光電量明顯成長各77.2％及30.9％。

能源局表示，第三季因全球消費強勁，我國工業部門營運暢旺，使國內能源消費仍呈增加態勢，並帶動能源供給恢復以往水準。不過，航運瓶頸導致原物料成本隨之增加，恐抑制製造業生產動能，因此後續物流恢復情形與國際市場消費動能，仍將影響我國未來能源供需走勢。