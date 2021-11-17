外籍移工重啟入境 首批7名印尼看護抵台

中央流行疫情指揮中心11日宣布外籍移工重啟入境，印尼移工透過積分制排序入境順序，第一波取得集中檢疫所床位的有96人，桃園機場17日晚間分別由華航與長榮各搭載4名與3名，總共7名家庭看護移工入境台灣。她們透過翻譯表示，大約等了一到兩年才順利成行，如今可以來台灣工作非常開心。

上週因疫情趨緩，指揮中心重啟外籍移工入境，首批申請來台的移工17日有4人搭乘華航CI762班機於晚間08時48分，及3人搭乘長榮航空BR238班機於晚間8時57分抵達桃園國際機場，7名印尼移工入境後由勞動部派員接機，並告知來台注意事項，以及入住集中檢疫所相關規定宣導。

我國重啟印尼移工入境，印尼移工透過積分制排序入境順序。圖為搭乘華航CI762的4名印尼移工，在勞動部委外人員的引導下入境。圖／陳麒全

我國重啟印尼移工入境，印尼移工透過積分制排序入境順序。圖為搭乘華航CI762的4名印尼移工，在勞動部委外人員的引導下入境。圖／陳麒全

一名印尼移工透過翻譯表示，兩年前原本計劃來台工作，但因為疫情的影響而停擺，等了兩年後，終於成行；另一名移工則說，她也等待了一年多，才來到台灣，大家都很開心可以到台灣工作。

桃園國際機場國境單位表示，移工入境後由勞動部以專案處理，由專人引導在線上填寫電子入境檢疫系統，並經由機場檢疫人員完成審核作業，完成深喉唾液採檢後，再依人數多寡及檢疫所位置分布，以防疫車隊送往集中檢疫所進行檢疫，若移工在過去14天內曾經出現新冠肺炎相關症狀，將通知集檢所，以進行後續的二次採檢評估及相關檢疫措施安排。

中央流行疫情指揮中心11日宣布重新開放，並採二階段專案引進移工，明年2月14日前移工入境全數採集中檢疫，入住集中檢疫所，包含檢疫14天及自主健康管理7天，並遵守境內外防疫措施。（中時 陳麒全）

我國重啟印尼移工入境，印尼移工透過積分制排序入境順序。圖為搭乘華航CI762的4名印尼移工，在勞動部委外人員的引導下入境。圖／陳麒全