因應全球最低稅負制 財政部擬提高稅率

財政部指出，為有效掌握課稅權，我國未來將審慎評估提高台版企業最低稅負制徵收率，可能從12％提高到15％以上。

全球最低稅負制是OECD預計自2023年起針對年營收7.5億歐元（約新台幣240億元）跨國企業集團要求實質稅率需達到15％，若跨國企業在當地實質稅率未達15％則需補繳差額稅款，原則上差額稅款的課稅權屬於跨國企業母公司註冊地，但如果該地區未實施全球企業最低稅負制，則由子公司所在地稅局遞補取得課稅權。

不過，財政部指出，因OECD尚未公布全球最低稅負制的稅基計算方式，像是哪些企業收入、租稅獎勵等項目要列入稅基，所以目前仍有諸多不確定性，因此財政部將等到OECD全球最低稅負制確定後，逐步調整我國稅制以接軌國際。

現行台版企業最低稅負制（所得稅額基本條例規定的企業基本徵收率）為12％，比全球版15％較低，若全球企業最低稅負制自2023年實施，我國稅制卻低於全球版標準，則跨國企業集團課稅權可能會由其他台企子公司所在地稅局遞補。

財政部表示，為避免課稅權拱手讓人，財政部未來將審慎評估調整企業最低稅負制稅率必要性及適當時機，換言之，未來我國有可能適度提高企業最低稅負制的徵收率，可能從12％提高到15％以上。