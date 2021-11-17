只有6小時！混打意願登記18日十點開放

中央流行疫情指揮中心17日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/ ，以下簡稱預約平臺）將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ（AstraZeneca）疫苗之18歲（含）以上民眾進行混打意願登記，前述民眾若有第二劑疫苗混打意願，可依意願選擇BNT或莫德納（Moderna）疫苗或兩者皆選，請把握機會盡速完成登記。

意願登記對象：已接種第一劑AZ疫苗之18歲（含）以上民眾。

意願登記時間：11月18日上午10時至下午4時。

指揮中心說明，意願登記將於11月17日下午5時暫停修改及登記，進行系統維護，並於明（18）日開放時再重啟，請符合混打意願登記資格民眾於意願登記開放時間，至預約平臺意願登記或修改，完成疫苗混打調查。第二劑無混打意願仍選擇接種AZ疫苗之民眾，則無需再進行意願登記修改。

指揮中心提醒，目前僅開放已接種第一劑AZ疫苗民眾進行混打意願登記，若第一劑非接種AZ疫苗，或已完成兩劑COVID-19疫苗接種，本次意願登記開放時間暫不開放疫苗混打調查，後續將視疫苗政策滾動調整開放。

疫苗混打意願開放登記。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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