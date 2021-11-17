集中檢疫所推春節專案 符合7+7條件可退費

指揮中心推出春節專案「7+7」降價自費入住集中檢疫所，針對已預訂14天的民眾，衛福部醫福會表示，符合「7+7」條件者，可修改訂房日期並申請退費，收費也比照春節專案規定。

春節檢疫有條件開放「7+7」方案，入境前7天入住防疫旅館或自費集中檢疫所，後7天可居家檢疫，僅限完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗滿14天者適用，集中檢疫所今天上午開放12月14日至12月31日的訂房。

據蘋果新聞網報導，有民眾於10月29日訂了12月14日入住集中檢疫所14天，後來中央流行疫情指揮中心推出春節專案，她已完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，符合「7+7」資格，想退訂後7天訂房款項，致電1922卻得到不能退款的回應。

對此，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會簡任視察賴貞蘭今天接受媒體電話聯訪時表示，集中檢疫所自6月27日至12月31日開放民眾預定自費入住集中檢疫所14天，收費為每人每天新台幣2000元。

賴貞蘭指出，因應近期指揮中心推出春節專案，原訂入住期間介於12月14日至12月31日，且符合「7+7」條件，可改為只住7天，收費比照春節專案每人每天1500元，且可退費及退差額。

醫福會統計，目前經查有15名民眾有上述狀況，會依個案狀況逐一處理。

賴貞蘭表示，民眾入境後，相關單位會確認是否符合「7+7」條件，即完整接種2劑COVID-19疫苗且滿14天，另居家檢疫須符合1人1戶或1人1室規定，符合條件者，集中檢疫所會提供申請書，填寫即可申請退費至原刷卡的信用卡。

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