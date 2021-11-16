加速跨部會整合 碳稅成政策財源

針對台灣運具電動化的政策，參與2021年聯合國氣候變遷大會（COP26）的立法委員洪申翰坦言，在了解英國交通去碳計畫後，對比台灣在推動運具電動化的過程，我國相關部會和整體戰略思維仍停留於單點或不連貫。洪申翰表示：希望未來政府宣示運具電動化的淨零路徑時，能夠成立跨部會的專案小組。



洪申翰表示，運具電動化不應該僅由經濟部或商業單一機關負責，以避免被窄化成探討「賣電動車或不賣燃油車」及「銷售車款」的問題。



他說明，運具電動化有許多關鍵的要素，包括新技術投入，基礎建設布建、網絡建立和提供服務，都是搭建生態圈的關鍵；而制定相關法規、編列預算、溝通教育以及業者間的組織整合，也都有待相關部會共同來努力。



洪申翰補充，以COP26提出的2040年前運具淨零排放宣言為例，為建立完整生態系，應盤點所有利害關係人，包括汽車製造商、中央政府、地方政府、車隊擁有者、共享平台的營運者、消費者、投資者都是不可或缺的角色，這是過往政府並未考量的部分。



前環保署長詹順貴也表示，《氣候變遷因應法》應該搭配政府組織改造思考，跨部會的合作不能夠僅以現行的部門思維要求單一部會主責，應該加入系統性的整合概念，讓行政院能夠直接指揮。



關於政策財源的問題，詹順貴表示，基於過去空汙基金使用方式，他認為政府未來不應該只是課碳費，應改成課碳稅，讓中央政府宏觀地調控放運用，如果只是純粹課碳費，到最後只能變成是拿去補助企業改善碳排的單一用途。洪申翰則提到，未來氣候法裡會把收取碳費的授權納入管理與實施，他期待這部分有更大的用途來促成運具電動化推動所需的財務。



台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程則表示，針對配套財政措施，他認為當工廠生產的產品如果是會製造汙染的，那工廠及產品應該被課徵碳費或碳稅，例如生產燃油車輛，應該被課更高比例的碳費或碳稅，才能達到大家期待的2050淨零碳排目標。