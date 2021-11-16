設電動化時程 補助政策應更進步

COP26提出「運具淨零排放轉型宣言」，許多國家與車輛製造商紛紛提出電動化時程。台灣雖然也曾公布2030年公務車全面電動化、2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車等時程表，但後續政策暫緩引發熱議。台灣在具體政策上如何跟國際腳步，前環保署副署長詹順貴表示，當時對外溝通努力不夠造成誤會，現在運具電動化政策應盡快公布。



台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程指出，世界各國與全球車廠都重視運具電動化議題，但都把集點放在四輪的電動汽車。目前，全球二輪機車每年的銷售規模是6,300萬輛，四輪汽車每年的銷售規模是8,200萬輛，相較之下，台灣僅有820萬輛四輪汽車，但卻有1,420萬的二輪電動機車，更有機會成為台灣未來在國際競爭時的最大優勢。



詹順貴表示，燃油機車在排碳減量、汙染減量的效果上無法與電動機車比擬。雖然有機車製造商反應，認為汰換影響生計，當時政策推出雖造成社會反彈，但事後檢討是讓外界誤以為2040年所有汽車皆為電動車，但事實上是指2040年新售車輛只能銷售電動車，既有燃油車還是可繼續使用。



詹順貴補充，雖然以汰舊換新為重點，能控制私人運具的總量不繼續增加，但控制的前提是要普及大眾運具，過程中依舊要顧及個別利害關係人可能面對的困境與問題。以青年學子為例，當機車運具仍有需求的時候，要考慮不同政策上的制定與補助，而不是一概以汰舊換新來控制私人運具。



台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程也提到，補助政策應讓更多機車行感受到實際誘因，比方讓機車行銷售電動機車時，也能分享到補助果實，進而提高銷售利潤。在這樣的條件下，如果未來產業政策能夠直接補助機車行，將能夠提高機車行銷售利潤，將讓車行更有安全感，才能讓電動機車的車口數快速成長，車行有電動機車可以維修。



郭錦程表示，從產業界的角度來看，政府一定要有明確的政策主張，才能讓銷售市場穩定發展，也才能夠讓上中下游產業鏈，特別是基層的機車行業者看到商機。他指出，台灣智慧移動產業協會今年提出短中長期三大目標，分別是2024年電動機車破百萬台、2026年新購公務機車全面電動化，2030年新能源機車占新售車輛比例到50％。他指出，如果2024年電動機車能夠破百萬台，這將是蔡政府很大的政績亮點，希望政府能有積極的作為，讓電動機車的銷售比例，能夠每年提高5％。



地球公民基金會副執行蔡中岳則表示，台灣城市治理方面陸續有綠運輸的概念，例如桃園規劃在最靠近火車站的地區，只開放電動車可停靠。因此建構綠色運輸的路網與路徑時，不只鼓勵車輛電動化，更鼓勵無碳運具，包含走路、腳踏車、公車、捷運等BBMW概念（B:Bike，B:Bus，M:Metro，W:Walk）。電動化也涉及到道路設計與空間規範，應考量如何使電動車有優勢，包含充電樁普及、停車建構等。