明年首季人力需求 估淨增5.7萬人

勞動部調查顯示，各事業單位明（2022）年第一季較今年第四季預計增加人力者占24.7％，需求人數預計淨增加約5.7萬人，其中以製造業淨增3.3萬人最多。勞動部統計處表示，隨著全球景氣回升，生產動能續呈活絡，加上國內疫情有效控制、管制鬆綁，振興方案挹注及年終消費旺季，讓明年首季整體人力需求淨增加人數創下11年以來同期新高。



為了解2022年第一季（1月底）就業市場人力需求情形，勞動部在10月4日至10月22日針對員工規模30人以上的事業單位辦理「110年第4次人力需求調查」，16日公布2021年第4次人力需求調查結果概況。



調查結果發現，各事業單位2022年第一季較2021年10月底時，預計增加人力者占24.7％、減少人力者2％、人力需求不變者64.1％、無法預估者也有9.2％；需求人數預計增加6.2萬人、減少0.5萬人，整體而言淨增加約5.7萬人。



統計處長梅家瑗表示，明年首季整體需求人數淨增加5萬6,756人，為11年來同期新高，包括工業淨增3萬4,623人、製造業淨增3萬2,926人也是雙創11年來同期新高，但營建工程業人力需求則曲線趨緩、來到一年來新低；服務業部分，淨增人數2萬2,133人，創六年同期新高，其中批發及零售業恢復、淨增5,777人，為八年同期新高，而住宿及餐飲業則因擔心新冠疫情再爆發，淨增人數2,589人，則為八年同期新低。



梅家瑗指出，隨全球景氣回升，科技創新與數位轉型加速推動，生產動能續呈活絡，再加上國內疫情復受有效控制，管制措施鬆綁、振興方案挹注及春節與寒假消費旺季等因素，致人力需求增加。



從行業別來看，各大業以製造業淨增加3.3萬人最多，其中電子零組件製造業淨增加0.7萬人，金屬製品製造業淨增加0.6萬人、機械設備製造業淨增加0.3萬人，皆反映國際生產動能的需求。



若從職類別觀察，以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加2.6萬人較多，其次為技術員及助理專業人員淨增加1萬人，第三則為服務及銷售工作人員淨增加0.7萬人，而事業單位增加人力原因主要為「公司營運擴增或多角化經營」及「退離者之補充」，分占63.4％與25.2％。