電動車貨物稅減免 政院核定延長至2025年

財政部表示，依貨物稅條例規定，電動車貨物稅減免由行政院宣布延長即可實施，而行政院15日也宣布將延長電動車輛減免貨物稅年限至2025年12月31日，等於確定延長。

為鼓勵民眾購買電動車輛，帶動電動車及相關產業發展，促進節能減碳，行政院15日依貨物稅條例第12條之3第3項規定核定延長電動車輛減免貨物稅年限至2025年12月31日。

依現行貨物稅條例第12條之3第2項、第3項規定，2017年1月28日至2021年12月31日購買電動機車並完成登記者，免課貨物稅；但電動汽車免稅金額以完稅價格新台幣140萬元為上限，超出部分還是要課徵貨物稅。另外，行政院可視實際推展情況決定租稅優惠期限是否延長。

我國近年針對每年出廠的電動汽機車減免貨物稅額從2017年4.39億元、2018年5.39億元、2019年7.17億元、2020年21.01億元，今年前十月則為20.6，隨電動車產業發展，估計未來每年減稅規模可能為20億元以上。

財政部指出，延長貨物稅條例第12條之3減免電動車輛貨物稅實施年限，應有助推動「2050淨零排放」及國家永續發展之政策目標，達成節能減碳及實現綠能科技創新產業願景。

另在牌照稅方面，依牌照稅法第5條規定，電能機車牌照稅由地方政府訂定，目前全國各縣市均為免稅，而電動汽車免徵牌照稅優惠至2021年底，政院近期已拍板通過草案延長至2025年底，只需送到立院審查完成三讀即可施行。

財政部指出，150c.c.以下機車原本就免課牌照稅，電動機車約等同125c.c.機車自是免稅，財政部政策主要是針對電動汽車減免牌照稅，我國電動汽車牌照稅減稅金額從2017年0.25億元、2018年0.43億元、2019年1.7億元、2020年3.6億元，2021年前十月則為4.8億元規模，因牌照稅為每年針對既有車輛課徵，估計未來每年稅損約4.8億元以上。

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