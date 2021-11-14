年滿60併舊制年資滿15年 可請領月退休金

有勞工想請領勞工退休金的月退休金，但他好奇若有舊制年資結清時是否可以與新制年資併計算？勞保局表示，如果把舊制結清的退休金「全額」移入勞退新制的個人專戶，舊制的工作年資就可以併進新制中計算，但如果只將一半的結清金移入個人專戶，舊制年資就無法併計。當年滿60歲併計舊制工作年資滿15年以上者，即可請領月退休金。

勞工退休金舊制，為每滿1年給與2個基數，但超過15年工作年資，每滿一年給與1個基數，最高總數以45個基數為限，未滿半年者以半年計；滿半年者以1年計。但舊制退休金不可攜帶，意謂若更換雇主，退休金就無法領取。

若是新制勞工退休金，則雇主應為適用勞基法勞工，按月提繳不低於其每月工資6％勞工退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶，退休金累積帶著走，不因勞工轉換工作或事業單位關廠、歇業而受影響，專戶所有權屬於勞工。

勞保局也指出，如果勞工選擇勞工退休金新制，但未結清舊制年資，則舊制年資不會不見，適用勞退新制後，舊制年資雇主應該保留，等到符合勞基法退休金或資遣費的請領條件時，就可以向雇主請求發給舊制退休金或資遣費，若要結清舊制年資退休金需要勞工和雇主雙方都同意，不可以強迫任何一方辦理，所以，雇主不一定要同意結清。

勞保局表示，若勞工年滿60歲，工作年資未滿15年僅可選擇請領一次金，但若滿15年以上者，得選擇請領月退休金或一次退休金；工作年資以有實際提繳退休金月數計算，年資中斷者，其前後提繳年資合併計算。

勞保局說，在年金保險開辦前，領取月退休金計算方式，為將個人退休金專戶內累積本金及累積收益金額，依據年金生命表，以平均餘命、利率等因素計算每月應核發退休金金額，分期按季發給。

（中國時報 林良齊）